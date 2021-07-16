Китай выводит цифровой юань на новый уровень: какие возможности получат иностранцы

Китайский центробанк был одним из первых, кто начал работать над созданием национальной цифровой валюты. Программа внедрения цифрового юаня является частью пятилетнего плана экономического и социального развития Китая.
Иностранные туристы в Китае смогут использовать цифровой юань, даже без местного банковского счета. Эту информацию подтвердил китайский центробанк, пишет CNBC.
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Мобильные платежи быстро выросли за последние несколько лет и стали лидерами рынка в Китае. Продавцы часто не хотят брать наличные, тогда как кредитные карты никогда не были столь популярны в Китае так, как в США. Однако, два самых популярных мобильных приложения для платежей от Tencent и Alibaba, обычно требуют подключения к внутреннему банковскому счету. Это требование мешает иностранным путешественникам легко использовать эти приложения.
Изначально было не понятно, когда будет доступна функция использования цифрового юаня без банковского счета. Однако, CNBC сообщает, что зарубежный репортер уже смог получить доступ к цифровым юаням.
«Иностранные резиденты, которые временно путешествуют в Китае, могут открыть кошелек e-CNY для оплаты ежедневных нужд, не открывая внутренний банковский счет», — говорится в сообщении китайского центробанка.
На конец июня, после почти 12 месяцев тестирования виртуального юаня, было открыто более чем 3,5 миллиона корпоративных кошельков и почти 21 миллион личных на сумму 5,39 миллиарда долларов.
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