Агрессивное инвестирование: что нужно знать о рисках

Часто инвесторы задумываются о высокодоходных агрессивных инструментах: они выглядят очень привлекательно, но имеют большие потенциальные риски. Мы собрали лучших экспертов рынка для того, чтобы поделиться опытом и дать полезные советы тем, кто готов рискнуть.
22 июля в БЦ Gulliver, Башня Б (адрес: Спортивная площадь, 1А, 12 этаж) состоится вторая встреча практикующих частных инвесторов, практикум и откровенная дискуссия на тему «Агрессивные инструменты инвестирования. Доходность vs риск».
Что вы получите? Два доклада по 30 минут и часовую панельную дискуссию. Затем начнется нетворкинг и общение со спикерами, во время которого вы сможете задать все интересующие вопросы. Также каждого гостя ждут угощения и бокал шампанского.
Кого услышите?
📍 Богдан Сидоренко, директор Киевского Филиала Фридом Финанс расскажет:
📍 Михаил Ритчер, управляющий активами, соучредитель Wotan тоже презентует тему инвестиций в IPO и SPAC:
Во время панельной дискуссии спикеры поделятся своим опытом и принципами работы с агрессивными инструментами инвестирования. Обсудим инвестиции в SPAC и прямой листинг компаний на фондовые биржи. Открытие рынка земли и привлекательность инвестиций в возобновляемую энергетику. Также спикеры ответят на интересующие аудиторию вопросы.
Когда: 22 июля 2021 г.
Время: 18:30 – 21:00. Регистрация – 18:00-18:30
Где: Киев, БЦ «Гуливер», Creative Quarter.
🚀 Регистрация на инвестиционный митап InvestInsight #2: Агрессивные инструменты инвестирования vs риски» по ссылке.
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