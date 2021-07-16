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Агрессивное инвестирование: что нужно знать о рисках

Часто инвесторы задумываются о высокодоходных агрессивных инструментах: они выглядят очень привлекательно, но имеют большие потенциальные риски. Мы собрали лучших экспертов рынка для того, чтобы поделиться опытом и дать полезные советы тем, кто готов рискнуть.

22 июля в БЦ Gulliver, Башня Б (адрес: Спортивная площадь, 1А, 12 этаж) состоится вторая встреча практикующих частных инвесторов, практикум и откровенная дискуссия на тему «Агрессивные инструменты инвестирования. Доходность vs риск».

Что вы получите? Два доклада по 30 минут и часовую панельную дискуссию. Затем начнется нетворкинг и общение со спикерами, во время которого вы сможете задать все интересующие вопросы. Также каждого гостя ждут угощения и бокал шампанского.

Кого услышите?

📍 Богдан Сидоренко, директор Киевского Филиала Фридом Финанс расскажет:

  • что такое IPO;
  • какие цели преследует эмитент при выходе на биржу;
  • результаты IPO инвесторов;
  • какими инструментами можно хеджировать риски IPO.

📍 Михаил Ритчер, управляющий активами, соучредитель Wotan тоже презентует тему инвестиций в IPO и SPAC:

  • будет ли рынок IPO жить во второй половине 2021 года;
  • когда начнётся хайп на рынке SPAC;
  • ожидаемые IPO во второй половине 2021 года;
  • в чем суть заработка на SPAC компаниях. Какие есть варианты;
  • стратегии управления рисками и хеджирование при инвестициях в IPO и SPAC.

Во время панельной дискуссии спикеры поделятся своим опытом и принципами работы с агрессивными инструментами инвестирования. Обсудим инвестиции в SPAC и прямой листинг компаний на фондовые биржи. Открытие рынка земли и привлекательность инвестиций в возобновляемую энергетику. Также спикеры ответят на интересующие аудиторию вопросы.

Когда: 22 июля 2021 г.
Время: 18:30 – 21:00. Регистрация – 18:00-18:30
Где: Киев, БЦ «Гуливер», Creative Quarter.

🚀 Регистрация на инвестиционный митап InvestInsight #2: Агрессивные инструменты инвестирования vs риски» по ссылке.

По материалам Finance.UA
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