Турция может закрыть границы для туристов

Власти Турции могут закрыть границы для иностранных туристов в случае ухудшения эпидемической ситуации на фоне распространения агрессивного индийского штамма коронавируса, заявил министр культуры и туризма республики Мехмета Нури Эрсоя.

По его словам, нет никаких гарантий, что в Турции не ухудшится эпидемиологическая ситуация из-за возможной новой вспышки COVID-19, спровоцированной дельта штаммом коронавируса.

Мехмет Нури Эрсой отметил, что после апрельского пика заболеваемости COVID-19 число заболевших в Турции постепенно снижалось и ситуация стабилизировалось в начале лета.

Но коронавирус Дельта повлиял на общую эпидемиологическую ситуацию в стране: за последнюю недели в три раза выросло число случаев заражения агрессивным индийским штаммом и достигло 750.

“Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом Дельта. Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране. Приоритет – максимальная вакцинация”, — заявил министр в эфире телеканала.

Турция может вернуться к нормальному образу жизни, если в стране ускорятся темпы вакцинации населения.

Правительство, по словам Мехмета Эрсоя, планирует принять в текущем году 25 млн туристов, получив доход в $20 млрд.