0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 188 0

Турция может закрыть границы для туристов

Турция может закрыть границы для туристов

Власти Турции могут закрыть границы для иностранных туристов в случае ухудшения эпидемической ситуации на фоне распространения агрессивного индийского штамма коронавируса, заявил министр культуры и туризма республики Мехмета Нури Эрсоя.

По его словам, нет никаких гарантий, что в Турции не ухудшится эпидемиологическая ситуация из-за возможной новой вспышки COVID-19, спровоцированной дельта штаммом коронавируса.

Мехмет Нури Эрсой отметил, что после апрельского пика заболеваемости COVID-19 число заболевших в Турции постепенно снижалось и ситуация стабилизировалось в начале лета.

Но коронавирус Дельта повлиял на общую эпидемиологическую ситуацию в стране: за последнюю недели в три раза выросло число случаев заражения агрессивным индийским штаммом и достигло 750.

“Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом Дельта. Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране. Приоритет – максимальная вакцинация”, — заявил министр в эфире телеканала.

Турция может вернуться к нормальному образу жизни, если в стране ускорятся темпы вакцинации населения.

Правительство, по словам Мехмета Эрсоя, планирует принять в текущем году 25 млн туристов, получив доход в $20 млрд.

По материалам Фокус
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.