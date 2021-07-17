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Из-за пандемии коронавируса в мире начали использовать больше пластика

Из-за пандемии коронавируса в мире начали использовать больше пластика

Одноразовые маски, хирургические перчатки, крошечные бутылочки санитайзеров и влажные салфетки стали таким же привычным явлением среди прочего мусора, как и окурки несколько лет назад.

Каждый раз, когда кто-то делает тест на коронавирус, выбрасывается примерно 10 граммов пластика.

Как рассказал The Guardian доктор Кристиан Данн – старший преподаватель зоологии в Университете Бангора и борец за экологию, если бы каждый взрослый и ученик средней школы в Британии проводил 2 теста в неделю, это дало бы более 1 тысячи тонн мусора каждые семь дней.

По его словам, коронавирус заставил нас использовать еще больше пластика, но это не значит, что надо отказаться от проведения тестов на недуг.

“Они стоят на первом плане нашей способности контролировать вирус и помогать странам вернуться к нормальной жизни”, – подчеркнул он.

Также бесчисленные тонны пластика, использованные при разработке, производстве, транспортировке и доставке вакцины, необходимы для борьбы с заболеванием.

Пластик еще раз показал, каким универсальным и спасительным продуктом может быть. Однако выбросы, засоряющие наши улицы, значительно увеличились.

Интересным аспектом всего этого является феномен, который называется “театр гигиены”. Его обнаружили недавно. То есть частные лица и компании убеждают, будто борются с пандемией, но реального эффекта от них нет.

Все начинается от неоднократно измененных одноразовых масок для лица до использования одноразовых ламинированных меню в ресторанах. Впрочем, как можно сбалансировать использование пластика?

Кристиан Данн подчеркнул, что, например, одноразовая маска для лица может нанести вред климату в 10 раз больше, чем хлопковая многоразовая. Так, в Британии минимум 53 миллиона одноразовых масок ежедневно отправляются на свалки и могут загрязнять океан.

“Нам нужно двигаться к “внимательным удобствам”: уделять немного больше внимания нашим действиям и быть немного внимательнее друг к другу и к планете”, – подчеркнул ученый.

Кроме этого, продажи на вынос выросли до 600% во время локдауна. Это тоже приносит гору одноразового пластика на свалку. Примером так называемого внимательного удобства может быть схема, согласно которой все кафе в городе будут использовать один и тот же тип многоразовых чашек. Клиенты платят залог за чашку, которую можно вернуть любому из них. Похожую схему можно использовать и для доставок еды.

По оценкам Международного союза охраны природы, ежегодно в мире по меньшей мере 8 миллионов тонн пластика попадает в воду как отходы.

По материалам РБК-Украина
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