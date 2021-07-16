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В Германии на eBay продают целую гору за $235 тысяч

Циркельштейн – это самая маленькая гора Саксонской Швейцарии. Еще в 1841 году владелец холма Иоганн Готтлоб Фюссель построил здесь небольшой отель, который сохранился и до наших времен.

Гора постоянно находилась в частной собственности и постоянно переходила из рук в руки. В 2006 году ее выставили на продажу — тогда гора Циркельштейн стоила $1,2 миллиона.

Сейчас владельцы горы из-за своего возраста не могут ухаживать за ней, поэтому они решили продать ее через eBay – всего за $235 тысяч. Будущие хозяева должны соблюдать некоторые правила – запрет на вырубку леса, на ликвидацию парка и на возведение ограждения.

Кстати, об интересных инициативах и финансовых нововведениях в других странах мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

В свою очередь новые владельцы получат уникальную возможность – они единственные могут передвигаться по горе и прилегающей территорией на машине.

Приобрести гору Циркельштейн можно по ссылке.

По материалам Na chasi
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