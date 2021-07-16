Разумков подписал постановление о Бюджетной декларации: что рекомендует Рада

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал постановление «О Бюджетной декларации на 2022−2024 годы» с учетом рекомендаций парламентариев, в частности рекомендуют «ввести локализацию в публичных закупках».
Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
Этим документом парламент принял к сведению Бюджетную декларацию на 2022−2024 годы, утвержденную Кабинетом Министров.
Среди рекомендаций Верховной Рады — увеличение доходов проекта государственного бюджета на 2022 год, развитие экспорта товаров, работ, услуг украинского происхождения и повышение их конкурентоспособности на мировом рынке путем стимулирования экспортного кредитования.
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Парламент рекомендует правительству при подготовке госбюджета на 2022 год обеспечить импортозамещение, учесть меры по привлечению инвестиций в новые производства и развитие промышленности. В частности, делать это в Раде советуют путем введения локализации в публичных закупках.
Также рекомендуют обеспечить создание индустриальных парков с налоговыми стимулами, утвердить Стратегию управления государственным долгом на 2022−2023 и план ее реализации.
Кроме того, в документе говорится о целесообразности пересмотра источников финансирования и направлений использования специального фонда государственного бюджета, увеличение прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп и увеличение размера минимальной заработной платы.
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