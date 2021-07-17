Сколько стоит принять горячую ванну в Украине (инфографика)

Хотя жара в Украине не способствует тому, чтобы нежиться в горячей ванне, возможно, и в такое время есть любители подобного релакса. Журналисты решили подсчитать, во сколько обойдется полная горячая ванна в областных центрах страны.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.
Стоимость горячей ванны исследователи рассчитывали ввиду среднего объема в 160 литров. При этом учитывали только горячую воду, без разбавления холодной.
Самая дорогая горячая ванна вышла в Луцке – 18,83 грн. В этом городе тариф на поставку горячей воды – 117,72 грн за тысячу кубических литров (при наличии счетчика). Дешевле всего принять ванну в Одессе – 12,02 грн.
В Северодонецке (Луганская область) горячая ванна стоит 18 грн, в Житомире – 17,8 грн, в Ивано-Франковске – 17,6 грн, в Чернигове – 17,07.
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В Киеве горячая ванна будет стоить 15,97 грн. Тысяча кубических литров горячей воды в столице стоит 99,79 грн при наличии счетчика.
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