Forbes назвал 9 самых высокооплачиваемых спортсменов Олимпиады-2020

Американское издание Forbes обнародовало топ-9 самых высокооплачиваемых спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио.

Об этом Forbes сообщает на своем сайте.

Отмечается, что топ-9 самых высокооплачиваемых олимпийцев суммарно в прошлом году заработали 353 млн долларов. При этом, в рейтинге учтены доходы от любой деятельности – как от спортивной, так и от бизнеса.

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Среди лидеров рейтинга три теннисиста, 1 представитель гольфа и 5 баскетболистов (представители НБА).

Лидером рейтинга стал баскетболист сборной США Кевин Дюрант (75 млн долл).

На втором месте – японская теннисистка Наоми Осака (60 млн долл). Замыкает топ-3 Американский баскетболист Дамьен Лиллард (40,5 млн долл).

Также в топ-5 сербский теннисист Новак Джокович (34,5 млн) и британский гольфист Рори Макилрой (32 млн долл).

Также в рейтинге: Дэвид Букер (США, баскетбол) и Кей Нисикори (Япония, теннис) – по 30,5 млн долл, а также – американские баскетболисты Крис Миддлтон (27 млн долл.) и Джру Холидей (23 млн долл).