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В НБУ ликвидировали управление по расследованию в ПриватБанке

В НБУ ликвидировали управление по расследованию в ПриватБанке

В Нацбанке Украины без объяснения каких-либо причин ликвидировали управление, которое юридически сопровождало ПриватБанк и судебные дела по нему. Как теперь координировать юридическую стратегию в отношении госбанка — неизвестно.

Об этом сообщил в интервью НВ бывший глава департамента лицензирования Александр Бевз.

По его словам, целое управление по координации стратегии создали не просто так — здесь сыграли вопросы конфиденциальности, количества юридических процессов и различия в специфике украинских и зарубежных судебных процессов.

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Бевз надеется, что расформирование управления не означает изменение позиции НБУ в отношении ПриватБанка. Однако о причинах, по которым в регуляторе решили распустить управление из опытных экспертов и юристов, он не знает.

В то же время никакого обсуждения своих действий руководство НБУ не проводило, что, по мнению Бевза, является еще одним доказательством того, что в Центробанке отошли от принципов прозрачности управления.

По материалам The page
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