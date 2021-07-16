Сколько зарабатывают топ-менеджеры в Украине в 2021 году: рейтинг

Издание The Page опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых украинских топ-менеджеров.

В ежегодном рейтинге «Топ-30 самых высокооплачиваемых руководителей украинских частных компаний 2021» оценили уровень дохода топ-менеджеров из 300 крупнейших в Украине частных компаний.

Детали о рейтинге. Эксперты отмечают, что зарплата ТОПа обычно состоит из базовой части и вознаграждения. В составленном рейтинге использовали данные о чистой зарплате, которые предоставили изданию крупнейшие HR-агентства Украины. Оценивались только доходы наемных менеджеров, а не владельцев компаний.

Лидеры рейтинга CEO в Украине. Лидерами рейтинга уже третий год подряд оказались главы компаний Рината Ахметова: ДТЭК — Максим Тимченко и «Метинвест» Юрий Рыженков с ежемесячными ставками почти 60 тысяч долларов. Но учитывая бонусы, компенсации и другие выплаты финальная сумма может быть гораздо больше.

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В первую пятерку также попали Джеймс Норт из Ferrexpo с ежемесячным доходом в 50 тысяч долларов, Игорь Гуцал из «Оптима-Фарм» — 40 тысяч долларов и Олег Гез из «Укрнафты» — 40 тысяч долларов в месяц.

Средняя зарплата. Зарплаты участников рейтинга в основном находятся в пределах 20−30 тысяч долларов в месяц.

Для примера, заработную плату в 20 тысяч долларов получают более трети участников рейтинга — 13 из 32. В частности:

Борис Марков из « АТБ »;

»; Петр Михайлишин из «Эпицентр К»;

Евгений Дыхне из «Международные авиалинии Украины»;

Костас Сальварис из Philip Morris Украина;

Тино Цайске с «Metro Cash & Carry Ukraine»;

замыкает рейтинг генеральный директор «Ашан Ритейл Украина» Виктория Луценко с ежемесячной зарплатой в 10 тысяч долларов.

* Ли Джэ Хун из Samsung Украина;

Динамика зарплаты топ-менеджеров в 2021. В 2021 году зарплатные предложения для топ-менеджеров существенно не изменились. Несмотря локдаун, ключевые лица компаний занимаются постоянным поиском новых решений для того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие бизнеса. Поэтому локдаун не только не снизил, но и увеличил их загрузки.

Некоторые компании пошли на снижение фиксированной части вознаграждения топ-менеджеров и увеличили бонусную составляющую. У некоторых из них изменился порядок выплат: бонусы теперь могут выплачивать не в конце года, а поквартально.

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