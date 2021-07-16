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Для регистрации бизнеса будет достаточно одного электронного заявления, — Минэкономики

Для регистрации бизнеса будет достаточно одного электронного заявления, — Минэкономики

Для регистрации бизнеса по наиболее массовым видам экономической деятельности нужно будет подать всего одно электронное заявление. Такие возможности открывает законопроект № 5495, который 15 июля Верховная Рада Украины приняла в целом.

Об этом рассказал заместитель министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Игорь Дядюра.

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«Ранее для открытия парикмахерской нужно было посетить много органов власти и получить 18 разрешительных документов. Теперь достаточно подать одно электронное заявление, которое запустит цепочку автоматизированных процессов, и в результате предприниматель получит готовый пакет документов, не тратя лишнее время и ресурсы. Теперь начать собственное дело станет намного проще», — отметил чиновник.

Также замминистра анонсировал экспериментальный правительственный проект е-разрешение.

Зачем это? В настоящее время в Украине очень усложнена работа с лицензионными реестрами. Значительная их часть остается до сих пор на бумаге или в виде файлов разных несовместимых электронных форматов.

Что это даст? Проект е-разрешения предусматривает цифровизацию всех разрешительно-лицензионных реестров и создание единого удобного для бизнеса электронного интерфейса на портале Дія, через который можно подавать заявки и получить всю разрешительную документацию.

По материалам Finance.UA
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