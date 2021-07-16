В этом году в Украине взыскали более 360 миллионов задолженности по зарплате

С начала 2021 года органы Государственной исполнительной службы Министерства юстиции взыскали 360,3 млн грн. Задолженность по зарплате полностью погашена 26 126 работникам.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
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Только в течение прошлой недели в пользу 396 работников госисполнители взыскали 4,7 млн грн задолженности по заработной плате.
Крупнейшие должники:
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