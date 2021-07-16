В этом году в Украине взыскали более 360 миллионов задолженности по зарплате

С начала 2021 года органы Государственной исполнительной службы Министерства юстиции взыскали 360,3 млн грн. Задолженность по зарплате полностью погашена 26 126 работникам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

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Только в течение прошлой недели в пользу 396 работников госисполнители взыскали 4,7 млн грн задолженности по заработной плате.

Крупнейшие должники:

наибольшая сумма — 1,5 млн грн — взыскана органами государственной исполнительной службы в Запорожской области с Коммунального предприятия «Бердянскводоканал» Бердянского городского совета в пользу 271 работника. Средства взысканы со счетов должника. Первое исполнительное производство открыто в июне 2021 года;

563,7 тыс. грн взыскано с Коммунального предприятия «Предприятие коммунальной собственности» Энергодарского городского совета. Благодаря органам государственной исполнительной службы в Запорожской области зарплату получили 15 работников. Средства погашены за счет реализации имущества должника. Документы предъявлены на исполнение в 2019 году;

органы Государственной исполнительной службы во Львовской области взыскали с Общества с дополнительной ответственностью «Бориславский экспериментальный литейно-механический завод 559,2 тыс. грн в интересах 18 работников. Средства погашены за счет реализации имущества должника. Первый исполнительный документ поступил на исполнение в 2020 году.

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