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Новые парковочные зоны и штрафы в 20-кратном размере: что изменилось для столичных водителей

Новые парковочные зоны и штрафы в 20-кратном размере: что изменилось для столичных водителей

В столице обновили три парковочные зоны, границы которых определили на основе данных сервиса GPS-статистики и умной мобильности Tomtom Move O/D.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В КГГА отмечают, что Tomtom позволяет получить и проанализировать подробную матрицу отправлений и прибытий автомобильных поездок между транспортными районами за определенный промежуток времени: “В этом случае исследовались утренний пик с 7:00 до 10:00, межпиковый интервал, вечерний пик с 17:00 до 20:00 и поздний вечер до 23:00”.

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Власти города определили зональную принадлежность парковочных площадок в соответствии с уровнем спроса на них.

Обновленные зоны:

  • І зона — охватывает центр Киева и имеет высокий спрос на парковку (расширилась с 66 парковочных площадок на 1451 машиноместо до 224 парковок на 4320 автомобилей), а также “острова” І зоны внутри II зоны – в районе “Караваевых дач” и радиорынка, а также части территории в пределах Демеевской площади;
  • II зона — прецентр города (уменьшилась с 247 паркомайданчиків на 4856 машиномест 123 площадок на 2847 автомобилей), однако зона расширилась географически: до районов вокруг исторического центра, территорий вдоль магистралей центра города и вблизи бизнес-центров присоединили Сырец, часть Голосеево, Гидропарка, Демеевки и Левобережный деловой центр, а также “острова” с высоким коэффициентом нагрузки и созданные внутри III зоны – возле рынков “Троещина”, “Лесной” (“Юность”), авторынка, метро “Лесная” и музея “Пирогово”;
  • III зона – спальные районы с наименьшим трафиком.

Напомним, с 1 июля в Киеве установлены новые тарифы на парковку автомобилей в центре и вблизи с центром города на муниципальных площадках вдоль дорог и улиц.

Тарифы за парковку:

  • в І зоне, которая охватывает центральную часть города, стоимость 1 часа парковки составит 35 грн;
  • во II зоне, на прилегающих к центру территориях, – 25 грн/ч;
  • в спальных районах города стоимость остается без изменений – 5 грн/ч.

Штрафы. В случае неуплаты за парковку на водителей с 16 июля будут налагать штрафы в соответствии с действующим законодательством – в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны: 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно.

Оплата за парковку производится безналичным путем через приложения «Киев Цифровой», «Приват 24», Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличными парковки можно оплатить в терминале Easy Pay.

По материалам Finance.UA
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