Новые парковочные зоны и штрафы в 20-кратном размере: что изменилось для столичных водителей

В столице обновили три парковочные зоны, границы которых определили на основе данных сервиса GPS-статистики и умной мобильности Tomtom Move O/D.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА отмечают, что Tomtom позволяет получить и проанализировать подробную матрицу отправлений и прибытий автомобильных поездок между транспортными районами за определенный промежуток времени: “В этом случае исследовались утренний пик с 7:00 до 10:00, межпиковый интервал, вечерний пик с 17:00 до 20:00 и поздний вечер до 23:00”.
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Власти города определили зональную принадлежность парковочных площадок в соответствии с уровнем спроса на них.
Обновленные зоны:
Напомним, с 1 июля в Киеве установлены новые тарифы на парковку автомобилей в центре и вблизи с центром города на муниципальных площадках вдоль дорог и улиц.
Тарифы за парковку:
Штрафы. В случае неуплаты за парковку на водителей с 16 июля будут налагать штрафы в соответствии с действующим законодательством – в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны: 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно.
Оплата за парковку производится безналичным путем через приложения «Киев Цифровой», «Приват 24», Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличными парковки можно оплатить в терминале Easy Pay.
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