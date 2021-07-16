Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2−0,3%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,32 до 27,23 грн (-0,3%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 27,28/27,30 до 27,20/27,22 (-0,3%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,16/27,35 до 27,11/27,30 (-0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Со слов Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе не стоит ожидать заметного изменения курса доллара к гривне.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,2 грн, а наличный доллар в банках вблизи 27,1/27,3 грн», — прогнозирует эксперт.

Как отмечает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, на прошлой неделе нерезиденты дважды выходили на межбанк с покупками иностранных валют. С начала июля они сократили свои портфели в ОВГЗ на 2,53 млрд грн — до 107,96 млрд.

«Часть этих средств они выводят в материнские юрисдикции. На фоне роста потребительской инфляции до 9,50% в годовом исчислении доходность наших гособлигаций уже не устраивает зарубежных инвесторов. В случае девальвации гривны нерезиденты и вовсе получат убытки, поэтому они вынуждены действовать на межбанке крайне осторожно. В случае выхода на рынок импортеров украинская национальная валюта опять окажется под давлением», — говорит Гойлов.

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Он также напоминает, что МВФ принял решение выделить на преодоление последствий пандемии коронавируса 650,0 млрд долларов США. Из этой суммы Украине может достаться 2,7 млрд. Распределение средств должно пройти до конца августа нынешнего года и они могут поступить сверх обещанного транша от МВФ в 1,5 млрд долларов. Все это послужит существенной поддержкой гривне на межбанке в долгосрочной перспективе.

«Полагаю, что на текущей неделе доллар США к гривне будет торговаться в ценовом канале 27,20−27,40. Евро, вероятно, достигнет отметки 32,31», — резюмирует эксперт.