Какие суммы украинцы держат на депозитах: данные НБУ

По состоянию на 1 июня 2021 года в 73 банках – участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 47,7 млн вкладов на сумму 616,7 млрд гривен. Эта статистика не учитывает информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, гарантированному возмещению подлежат вклады на сумму 354,4 млрд гривен (до 200 тысяч гривен).

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По суммам вклады распределяются следующим образом:

до 10 грн – 18,7 млн вкладов на сумму 23,2 млн грн;

от 10 грн до 100 тыс. грн – 27,9 млн вкладов на сумму 148,8 млрд грн;

от 100 тыс. грн до 200 тыс. грн – 601,6 тыс. на сумму 87,3 млрд грн;

от 200 тыс. грн до 500 тыс. грн – 437,3 тыс. на сумму 124,3 млрд грн;,

более 500 тыс. грн – 154,1 тыс. на сумму 256,3 млрд грн.

Таким образом, в банках хранится 1 млн 193 тысячи вкладов более чем на 100 тысяч гривен. Общая сумма по этим вкладам составляет 467,9 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

В июне 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,0% годовых. При этом в Национальном банке ожидают незначительное повышение депозитных ставок в банках Украины.

Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин назвал несколько факторов, почему процентные ставки по депозитам продолжают снижаться.