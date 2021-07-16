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Какие суммы украинцы держат на депозитах: данные НБУ

Какие суммы украинцы держат на депозитах: данные НБУ

По состоянию на 1 июня 2021 года в 73 банках – участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 47,7 млн вкладов на сумму 616,7 млрд гривен. Эта статистика не учитывает информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, гарантированному возмещению подлежат вклады на сумму 354,4 млрд гривен (до 200 тысяч гривен).

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По суммам вклады распределяются следующим образом:

  • до 10 грн – 18,7 млн вкладов на сумму 23,2 млн грн;
  • от 10 грн до 100 тыс. грн – 27,9 млн вкладов на сумму 148,8 млрд грн;
  • от 100 тыс. грн до 200 тыс. грн – 601,6 тыс. на сумму 87,3 млрд грн;
  • от 200 тыс. грн до 500 тыс. грн – 437,3 тыс. на сумму 124,3 млрд грн;,
  • более 500 тыс. грн – 154,1 тыс. на сумму 256,3 млрд грн.

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Таким образом, в банках хранится 1 млн 193 тысячи вкладов более чем на 100 тысяч гривен. Общая сумма по этим вкладам составляет 467,9 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • В июне 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,0% годовых. При этом в Национальном банке ожидают незначительное повышение депозитных ставок в банках Украины.
  • Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин назвал несколько факторов, почему процентные ставки по депозитам продолжают снижаться.

Как эффективно работать с депозитами

По материалам Finance.UA
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