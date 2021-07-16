Какие суммы украинцы держат на депозитах: данные НБУ

По состоянию на 1 июня 2021 года в 73 банках – участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 47,7 млн вкладов на сумму 616,7 млрд гривен. Эта статистика не учитывает информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
По данным НБУ, гарантированному возмещению подлежат вклады на сумму 354,4 млрд гривен (до 200 тысяч гривен).
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По суммам вклады распределяются следующим образом:
Таким образом, в банках хранится 1 млн 193 тысячи вкладов более чем на 100 тысяч гривен. Общая сумма по этим вкладам составляет 467,9 млрд гривен.
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