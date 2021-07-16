За последние полгода количество долгов украинцев выросло почти на 15%

За первые полгода 2021-го в Едином реестре должников Украины появилось более 700 тысяч новых долгов.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

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Быстрее всего растут такие категории задолженностей:

взыскание средств, то есть долги физических лиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями — количество таких долгов выросло на 20.4% за полгода (+244 тысячи долгов);

задолженность по оплате коммунальных услуг — рост на 21.2% за полгода (+73 тысячи долгов);

долги по делам об административных правонарушениях — рост на 19.6% (+158 тыс. долгов).

Крупнейшие категории по количественному показателю:

взыскание средств в пользу государства (25.8% от общего числа задолженностей) — 1 510 788 долгов;

задолженность перед банками, компаниями и организациями — 1 439 106 долгов (24.6%);

штрафы за нарушение ПДД — 1 237 339 долгов (21.2%).

В начале 2021 года в Едином реестре должников было 5 103 269 долгов, по состоянию на июль их уже 5 849 009, то есть суммарное количество выросло почти на 15%.

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Попадание в реестр может наложить на должника ряд ограничений, таких как: запрет на выезд из страны; блокировка денег на счетах в банках и запрет открывать новые счета; запрет на продажу и покупку авто и недвижимости; взыскание задолженности со всех официальных доходов.

Справка Finance.ua:

В Украине с 6 июля полноценно заработало автоматическое списание долгов. Министерство юстиции разрешило банкам автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей.

По состоянию на середину июня к системе уже присоединились такие крупные банки как ПриватБанк, Таскомбанк, Универсал банк (в частности monobank), банк Восток, ПроКредит банк и другие.