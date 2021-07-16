За последние полгода количество долгов украинцев выросло почти на 15%

За первые полгода 2021-го в Едином реестре должников Украины появилось более 700 тысяч новых долгов.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.
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Быстрее всего растут такие категории задолженностей:
Крупнейшие категории по количественному показателю:
В начале 2021 года в Едином реестре должников было 5 103 269 долгов, по состоянию на июль их уже 5 849 009, то есть суммарное количество выросло почти на 15%.
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Попадание в реестр может наложить на должника ряд ограничений, таких как: запрет на выезд из страны; блокировка денег на счетах в банках и запрет открывать новые счета; запрет на продажу и покупку авто и недвижимости; взыскание задолженности со всех официальных доходов.
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