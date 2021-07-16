Витренко рассказал, хватит ли ликвидности «Нафтогаза» для планового импорта газа в случае роста цены

НАК «Нафтогаз Украины» импортирует природный газ и закачивает его в хранилища в рамках ранее утвержденного плана благодаря достаточной ликвидности, рост цены на рынке этот план не нарушил.

Об этом сообщил председатель правления компании Юрий Витренко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«У нас есть планы по импорту и закачке импортируемого газа, мы их не меняем, даже несмотря на рост цены. У нас хватает ликвидности. Пока что мы просто импортируем то, что планировали импортировать, закачиваем в хранилища. Это даст нам возможность пройти отопительный сезон», – сказал он в кулуарах 12-й энергетической конференции Адама Смита, которая проходит в Киеве.

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В то же время председатель правления воздержался от уточнения количественных показателей импорта.

Витренко отметил, что «Нафтогаз» пристально следит за развитием событий, но пока не видит критических угроз, связанных с ценовой волатильностью.

«Если у нас появится понимание, что есть какие-то критические тенденции, тогда будем применять какие-то более радикальные подходы», – отметил председатель правления.

По его словам, уже сейчас в хранилищах газа больше, чем в прошлые годы.

«И на начало отопительного сезона мы планируем значительно увеличить объем газа в хранилищах и намерены войти в отопительный сезон с запасами, больше исторических средних показателей», – подчеркнул Витренко.