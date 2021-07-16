Депутаты ВРУ планируют ввести кешбэк за безналичные расчеты

14 июля в ВРУ зарегистрирован законопроект № 5734−2, которым предлагается ввести всеукраинский кешбэк за безналичные расчеты. Его авторами являются Гетманцев Д., Василевская-Смаглюк О. и Кинзбурская В.
Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.
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Зачем? Как указано в пояснительной записке, ради сохранения доли безналичных расчетов в общем количестве платежных операций критически важно одновременное предвидение компенсаторного механизма для неизбежного уменьшения предложений программ лояльности для граждан.
Проектом предлагается внести изменения в Закон Украины «О банках и банковской деятельности», «О платежных системах и переводе средств в Украине», а также в Закон Украины «О платежных услугах».
О чем идет речь? Указанные изменения предусматривают введение соответствующего терминологического аппарата, установление предельного размера ставки межбанковской комиссии интерчейндж, введение механизма безусловного уменьшения суммы списания средств, которые подлежат уплате за товары, работы, услуги при безналичных расчетах, установление ответственности за несоблюдение предусмотренного законом предельного размера ставки.
Также предполагается, что торговец обязан поощрять пользователя к использованию электронного платежного средства путем уменьшения на 0,1% суммы фактического списания средств с пользователя в пользу торговца по конкретной платежной операции по оплате товаров, работ, услуг торговца при условии проведения пользователем оплаты с использованием платежной карты. При этом уменьшение списания должно обеспечиваться автоматически платежными организациями платежных систем.
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