WhatsApp хочет разрешить пользователям переписываться с выключенным телефоном

Мессенджер WhatsApp анонсировал испытания функции, которая позволит пользователям обмениваться сообщениями даже тогда, когда их телефон не работает или не подключен к интернету.
Об этом сообщила в своем блоге Facebook, которая владеет мессенджером.
Новая функция WhatsApp предусматривает возможность переписки без наличия телефона через другие устройства – в частности планшеты или ноутбуки, но не еще один телефон. Количество этих устройств не может превышать четырех.
Мессенджером и сейчас можно пользоваться не только с телефона — но для этого нужно, чтобы он работал и был обязательно подключен к интернету.
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Сейчас архитектура WhatsApp устроена так, что через телефон происходит шифрование всех сообщений. Другие устройства, где установлен мессенджер, фактически просто дублируют все, что происходит через телефон.
Обновление мессенджера же предусматривает, что сообщения шифруются не через конкретное устройство (есть телефон), а на индивидуальной основе при отправке. Facebook обещает, что на другие функции WhatsApp (в частности сохранение данных в облаке) это не повлияет.
Пока новую функцию испытывают среди ограниченного числа пользователей WhatsApp и в ближайшие месяцы сделают доступной для более широкого круга людей, сообщил представитель мессенджера в комментарии TechCrunch.
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