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В WhatsApp тестируют работу на нескольких устройствах

В WhatsApp тестируют работу на нескольких устройствах

Компания Facebook объявила о начале тестирования полноценной работы мессенджера WhatsApp одновременно на нескольких устройствах. В официальном сообщении Facebook признаёт, что эту функцию пользователи просили годами.

Тестирование запущено официально, а главное — присоединиться могут пользователи бета-версии WhatsApp не только для Android, но и для iOS.

Одновременно можно использовать до четырёх вспомогательных устройств, но к вашему аккаунту WhatsApp может быть подключён лишь один телефон, а если телефоном не пользоваться более 14 дней, то связанные с ним устройства будут отключены.

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Как отмечает Facebook, пока функция проходит «ограниченное» тестирование. Чтобы подключить её, требуется открыть меню «Другие опции»/«Настройки», выбрать «Связанные устройства» и нажать на пункт «Бета-версия для нескольких устройств». Опция доступна в самой свежей бета-версии WhatsApp и WhatsApp Business для Android и iOS, но не во всех странах. Как обещают разработчики, в дальнейшем тестирование запустят по всему миру.

На данный момент в бета-версии WhatsApp для нескольких устройств не поддерживаются такие функции:

  • Просмотр геоданных на вспомогательных устройствах.
  • Закрепление чатов в WhatsApp Web или WhatsApp для компьютеров.
  • Просмотр и сброс приглашений в группу из WhatsApp Web и WhatsApp для компьютеров, а также вступление в группу по такому приглашению. Для этого вам необходимо использовать свой телефон.
  • Осуществление звонков и отправка сообщений контактам, использующим устаревшую версию WhatsApp на телефоне, невозможны с ваших связанных устройств.
  • Осуществление звонков через WhatsApp на Portal или WhatsApp для компьютеров на связанные устройства, на которых не установлена бета-версия для нескольких устройств.
  • Другие аккаунты WhatsApp на вашем устройстве Portal будут работать только в том случае, если на них установлена бета-версия для нескольких устройств.
    Пользователи WhatsApp Business не смогут изменять название своей компании или ярлыки из WhatsApp Web или WhatsApp для компьютеров.
По материалам Bykvu
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