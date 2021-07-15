В WhatsApp тестируют работу на нескольких устройствах

Компания Facebook объявила о начале тестирования полноценной работы мессенджера WhatsApp одновременно на нескольких устройствах. В официальном сообщении Facebook признаёт, что эту функцию пользователи просили годами.
Тестирование запущено официально, а главное — присоединиться могут пользователи бета-версии WhatsApp не только для Android, но и для iOS.
Одновременно можно использовать до четырёх вспомогательных устройств, но к вашему аккаунту WhatsApp может быть подключён лишь один телефон, а если телефоном не пользоваться более 14 дней, то связанные с ним устройства будут отключены.
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Как отмечает Facebook, пока функция проходит «ограниченное» тестирование. Чтобы подключить её, требуется открыть меню «Другие опции»/«Настройки», выбрать «Связанные устройства» и нажать на пункт «Бета-версия для нескольких устройств». Опция доступна в самой свежей бета-версии WhatsApp и WhatsApp Business для Android и iOS, но не во всех странах. Как обещают разработчики, в дальнейшем тестирование запустят по всему миру.
На данный момент в бета-версии WhatsApp для нескольких устройств не поддерживаются такие функции:
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