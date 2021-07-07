На WhatsApp пожаловались в Еврокомиссию из-за обновления политики конфиденциальности

Группы потребителей в ЕС подали жалобу в Еврокомиссию на WhatsApp, заявляя, что мессенджер несправедливо заставляет пользователей принимать новое обновление конфиденциальности, называя это нарушением правил блока.
Об этом говорится в публикации АР.
Европейская организация потребителей (BEUC) в понедельник подала жалобу на то, как WhatsApp внес изменения в условия обслуживания и политику конфиденциальности, заявляя, что изменения непрозрачны и непонятны пользователям.
Многие пользователи WhatsApp перешли на другие чат-приложения, такие как Signal и Telegram, из-за проблем с конфиденциальностью после того, как обновление было запущено ранее в этом году. Пользователи опасались, что изменения предоставят Facebook доступ к дополнительной информации о них.
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«WhatsApp в течение нескольких месяцев бомбардирует пользователей агрессивными и настойчивыми всплывающими сообщениями, чтобы заставить их принять его новые условия использования и политику конфиденциальности», — прокомментировала генеральный директор BEUC Моник Гоенс.
«Они говорили пользователям, что доступ к их приложению будет закрыт, если они не примут новые условия. Однако потребители не знают, что они на самом деле принимают», — добавила она.
BEUC и группы по защите прав потребителей из восьми стран-членов подали жалобу на WhatsApp в Еврокомиссию, а также в сеть органов, которые занимаются проблемами потребителей.
WhatsApp заявил, что жалоба основана на неправильном понимании цели и эффекта обновления, и что он будет приветствовать возможность объяснить обновление BEUC.
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