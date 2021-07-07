Заявленные Россией как «контрабандные» 80 тысяч тонн нефти шли транзитом в Беларусь - Укртранснафта

Заявленные Федеральной таможенной службой России как «контрабандные» 80 тысяч тонн нефти на сумму 27 млн долларов не поступили в Украину как импорт, а были направлены транзитом в Беларусь.
Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в «Укртранснафте».
В компании сообщили, что «Укртранснафта» приняла танкер Altai с 80 тыс. тонн нефти на морском нефтяном терминале «Южный» в марте 2020 года, загрузка произошла в порту Новороссийск (РФ). Страной происхождения нефти является Республика Казахстан.
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«Отметим, что указанная нефть на территорию Украины не импортировалась, а была транспортирована транзитом в Республику Беларусь на Мозырский НПЗ в рамках договора „Укртранснафты“ с BNK (UK) Limited (Великобритания)», — говорится в УТН.
В компании напомнили, что в целом в 2020 году в рамках договора на транспортировку, заключенного с BNK (UK) Limited, «Укртранснафта» поставила транзитом в Беларусь около 800 тыс. тонн нефти.
Напомним, Федеральная таможенная служба России утверждает, что выявила незаконное перемещение в Украину 80 тысяч тонн нефти стоимостью более 2 миллиардов рублей (около 27 миллионов долларов).
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