Могут ли госисполнители отобрать квартиру за неуплату коммуналки

Если потребитель своевременно не платит за потребленные коммунальные услуги, предприятие — поставщик этих услуг может начать начислять пеню.

Об ответственности потребителя за неуплату потребленных жилищно-коммунальных услуг рассказали в Координационном центре по оказанию правовой помощи.

Размер пени. Согласно законодательству, в случае несвоевременного проведения платежей за услуги ЖКХ потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга.

Пеня не начисляется при условии наличия задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищные субсидии и/или наличия у потребителя задолженности по оплате труда, подтвержденной должным образом.

Стоит принимать во внимание и период действия карантина: сейчас начислить пеню, отключить услугу, выселить из жилья во время действия карантина никто не имеет права. На сегодня действие карантина продлено до 31 августа 2021 года.

«В то же время представители газовой службы иногда действуют как коллекторы, оказывая психологическое давление на потребителей и требуя погасить текущие платежи исключительно до 10 числа месяца, следующего за расчетным», — отмечают в центре.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

Оплата стоимости услуги по распределению природного газа по Договору производится бытовым потребителем до 20 числа (включительно) месяца, в котором предоставляются услуги по распределению природного газа, на основании счета Оператора газораспределительных сетей. Поэтому платить нужно до 20 числа, и если оплата не пройдет еще в течение 10 дней, то только в таком случае поставщик имеет право начать процедуру прекращения (ограничения) газоснабжения, заблаговременно предупредив об этом должника.

С долгами — без субсидии. В субсидии отказывают, если управлением соцзащиты населения получена информация о наличии просроченной более трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан. Во внимание берется размер задолженности на день обращения за назначением жилищной субсидии.

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Поэтому должники, общая сумма долга которых превышает 20 необлагаемых минимумов граждан (а это 340 грн), теряют право на получение субсидии.

Ответственность. В случае наличия долга предприятие — поставщик услуг имеет право обратиться в суд с иском о взыскании задолженности и взыскать инфляционные начисления на сумму долга за нарушение должником денежного обязательства и 3% годовых от просроченной суммы.

Принудительное взыскание долга за жилищно-коммунальные услуги после вступления в законную силу соответствующего решения суда или судебного приказа осуществляет государственный или частный исполнитель согласно Закону Украины «Об исполнительном производстве».

Взыскание задолженности происходит в первую очередь за счет денежных средств должника, иных ценностей, средств на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях. Если средств и ценностей нет, то только тогда дело доходит до недвижимого имущества. Взыскание на жилой дом или квартиру, в котором фактически проживает должник, происходит в последнюю очередь.