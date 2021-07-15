Топ-5 железнодорожных направлений для внутреннего туризма Украины

В первый месяц отпускного сезона наблюдается заметное оживление внутреннего туризма: согласно статистике “Укрзализныци”, в этом июне было продано в 4 раза больше железнодорожных билетов на популярные направления, чем в прошлом.

Впрочем, текущий показатель все еще на 40% меньше количества билетов, проданных в июне 2019-го.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные “Укрзализныци” и RailwayBot.

В целом с января по июль 2021-го года в Украине куплено 19 524 973 билета — это в полтора раза больше, чем за весь прошлый год, когда их было продано 12 310 268.

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По данным сервиса RailwayBot, рейтинг самых популярных направлений 2021-го возглавляет “Киев — Ивано-Франковск”. По результатам 2019 года данное направление было на пятом месте, а в 2020-м даже не попало в пятерку лидеров. В целом топ-5 первого полугодия выглядит так:

Киев — Ивано-Франковск (15% от общего количества купленных билетов)

Киев — Львов (14%)

Днепр — Киев (14%)

Львов — Киев (12%)

Киев — Харьков (11%)

Чаще всего билеты на поезда покупаются украинцами в среду и четверг, наибольшим спросом традиционно пользуются места с 13-го по 18-е в середине вагонов, а самые популярные номера вагонов — 4-й и 3-й.