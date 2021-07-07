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«Большая стройка» Зеленского за 500 дней создала 200 тысяч рабочих мест

«Большая стройка» Зеленского за 500 дней создала 200 тысяч рабочих мест

Программа «Большая стройка», запущенная Президентом Владимиром Зеленским 500 дней назад, сделала для развития инфраструктуры Украины больше, чем предыдущие 30 лет вместе взятые.

Такое мнение выразил в Facebook политолог, директор Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков, который также привел промежуточную статистику по результатам выполнения инфраструктурной программы.

Так, за этот период обновили и построили 258 мостов и путепроводов, более 8 тысяч км дорог государственного и местного значения, а масштабные инфраструктурные работы способствовали созданию 200 тысяч новых рабочих мест на объектах «Большой стройки».

Кроме того, реконструировано 177 приемных отделений больниц и открыто 94 сельских амбулаторий. Создано 120 школ, а это 10 тысяч новых учебных мест для детей. Создано 107 спортивных объектов, благодаря которым 8 млн человек смогут бесплатно заниматься спортом.

«Раньше инфраструктура была чуть ли не самой коррумпированной отраслью. Политики много обещали, а дороги были из грязи и палок. Но Зеленский показал, что мы можем себе позволить удобную инфраструктуру. Новые школы, больницы, аэропорты, дороги — все это развивается комплексно и главное — качественно. А план на 2021 год еще круче, и его уже наполовину выполнили», — отметил Быков.

По материалам Дело
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