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Сомнительные небанковские учреждения продолжают работать на рынке — Бевз

Сомнительные небанковские учреждения продолжают работать на рынке — Бевз

На данный момент сомнительные небанковские учреждения продолжают свою работу на финансовом рынке Украины.

Об этом в интервью изданию «НВ Бизнес» сообщил глава Департамента лицензирования Нацбанка Александр Бевз, заявивший вместе со своей командой об увольнении из НБУ.

В частности, он рассказал, что его очень беспокоит перспектива того, как Национальный банк сейчас будет проводить свою политику на рынке небанковских учреждений, особенно на страховом рынке.

«Потому что была задекларирована политика регулятора, с рынка должны быть выведены некапитализированные и непрозрачные компании. Прошел год, а сказать, что на этом поприще были сделаны достаточные активные действия, скорее всего, нельзя. Более того, даже те условно жесткие решения, которые были приняты, принимались не единогласно», — отметил Бевз.

«Я, например, занимал в этом вопросе более активную позицию, меня поддержали другие коллеги о том, что компаниям-нарушителям нормативов надо останавливать лицензии, причем все лицензии. Но эта позиция не была позицией всех членов команды. Я думаю, может и не быть в будущем», — добавил он.

По его мнению, регулятор должен все-таки провести работу по выводу с рынка недобросовестных участников. И то, как будет проводиться эта работа, считает Бевз, во многом станет индикатором того, будет ли придерживаться регулятор в дальнейшем заявленных принципов.

«С рынка должны быть однозначно выведены все компании с непрозрачной структурой собственности. И те компании, которые не соблюдают требования к капиталу, прежде всего, страховые компании. Они не придерживаются, как правило, этих требований уже очень давно. Регулятору уже не надо медлить, и, я считаю, что в ближайшее время должны приниматься активные меры по этим компаниям», — подчеркнул глава Департамента лицензирования НБУ.

Ранее команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за отхода регулятора от стандартов работы.

В свою очередь Нацбанк заявил, что Департамент лицензирования НБУ будет продолжать работу в штатном режиме.

По материалам Finance.UA
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