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Граждане каких стран получают часть от продажи национальных богатств (инфографика)

Граждане каких стран получают часть от продажи национальных богатств (инфографика)

Пока в Украине два года обсуждают идею введения экономического паспорта (чтобы на счету ребенка накапливалась часть средств от реализации государством природных благ), некоторые страны уже успешно делятся со своими гражданами долей от продажи национальных богатств.

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На Аляске (США) с 1976 года существует государственный «Перманентный фонд», который управляет доходами от добычи нефти в штате. В Фонд поступает 25% прибыли от оборота нефти, половина доходов через дивиденды распределяется среди жителей Аляски. Каждый получает одинаковую сумму, которую может использовать по своему усмотрению. Например, в 2019-м годовая выплата составляла 1,6 тысячи долларов, в 2020-м – около 990 долларов.

Получить выплаты могут граждане, которые живут на Аляске минимум год и планируют в дальнейшем жить на территории штата. Важное условие – отсутствие судимости.

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В некоторых странах существуют так называемые «детские депозиты». В ОАЭ на новорожденных открывают депозитные счета, на которые государство кладет деньги (от доходов от нефти и газа). По достижении совершеннолетия гражданин получает солидную сумму, которую может использовать по собственному усмотрению.

В Кувейте также открывают банковский счет на новорожденного гражданина. Государство начисляет туда около 3 тысяч долларов, за счет процентам сумма растет. В стране также есть «Фонд будущих поколений», куда перечисляется 10% доходов государства. Аналогичный фонд есть в Норвегии – Государственный нефтяной фонд. В него для «будущих поколений» идут избыточные доходы нефтяного сектора.

В России за счет доходов бюджета от нефтегазового комплекса формируется Фонд национального благосостояния. Он является частью механизма пенсионного обеспечения россиян.

По материалам Слово и Дело
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