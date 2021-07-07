Государство не будет защищать абонентов от тайного списания средств за контент-услуги

НКРСИ приостановил дальнейшую подготовку нормативно-правового акта о регулировании контент-услуг.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

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Телеком-регулятор не будет принимать постановление правительства, связанное с защитой прав потребителей при заказе, получении и отказе от контент-услуг – платных подписок на гороскопы, анекдоты и другие сервисы для абонентов мобильной связи.

Причина. В парламентском комитете заявляли, что менять эти правила нет смысла из-за закона об электронных коммуникациях, который вступает в силу в январе 2022 года.

Соответствующее решение НКРСИ приняла на заседании 16 июля. Таким образом регулятор согласился с предложением профильного комитета Верховной Рады о том, что в связи с вступлением в силу закона об электронных коммуникациях с 1 января 2022 года возникает необходимость комплексного пересмотра и утверждения новых Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг.

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«Поэтому внесение точечных изменений в подзаконные нормативно-правовые акты, которые будут вскоре отменены, не будет эффективным», – отмечают в парламенте.

Телеком-регулятор приостановил дальнейшую подготовку указанного нормативно-правового акта.

Планируется, что со вступлением в силу закона Об электронных коммуникациях предложения НКРСИ будут поддержаны и доработаны с учетом позиций Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации.