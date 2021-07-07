Майнинг-ферма, которую «обезвредила» СБУ, оказалась IT-компанией – СМИ

«Крупнейшая майнинговая ферма», которую СБУ уличила в незаконном пользовании электричеством «Винницаоблэнерго», на самом деле оказалась IT-компанией ММІ Engineering.

Об этом сообщает ain.ua.

По данным СБУ, в одном из бывших помещений АО «Винницаоблэнерго» якобы добывали криптовалюту. По заявлению ведомства, в ферме было задействовано почти 5 тыс. единиц компьютерной техники. Ежемесячная сумма убытков по предварительным данным могла составить от 5 млн до 7 млн грн.

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Ферму, по заявлению ведомства, создали жители Киева и Винницы. Они использовали одно из бывших складских помещений «Винницаоблэнерго», находящееся на промплощадке, и незаконно отбирали из его сетей электричество. В ходе обыска из помещения изъяли 3800 игровых приставок и более 500 видеокарт.

По словам адвокатов, представляющих украинскую компанию ММІ Engineering, о которой, как оказалось, и говорилось в релизе СБУ, она занимается разработкой софта, обслуживанием сетей и тренировкой AI.

Адвокат, представляющий компанию в этом деле, отметил, что правоохранители предоставили ложную информацию в релизе.

«У ММІ Engineering заключены договоры с „Винницаоблэнерго“ и „Энер Винница“ на поставку электроэнергии, она платит по счетам по коммерческому тарифу, по счетчикам. У компании также заключен договор на аренду помещения по ул. Энергетическая, 6А, в котором и проходил обыск. Это бывшее помещение „Винницаоблэнерго“, которое принадлежит сейчас компании „Альфа Энерджи“», — заявил адвокат.

По информации издания, обыск проводили в связи с расследованием действий служебных лиц компании «Альфа Энерджи»: правоохранители подозревали их в незаконном майнинге. Компания ММІ Engineering в документах на обыск не упоминается.

В самой «Винницаоблэнерго» официально заявили, что в указанных помещениях никогда не работали майнинговые фермы. И что специалисты компании не обнаружили следов незаконного забора энергии во время обыска.

В ММІ Engineering говорят о том, что обыск полностью парализовал ее деятельность, что изъятое оборудование стоит около 30 млн грн, и что компания пытается его вернуть.