Работающим американцам начали выдавать по $300 на ребенка в месяц

C 15 июля американские работающие семьи начали получать ежемесячные выплаты в размере до 300 долларов на ребенка. Такая помощь стала частью Американского плана спасения (The American Rescue Plan).

Об этом заявил 44-й президент США Барак Обама.

Как он написал на своей странице в Facebook, это исторический шаг, который поможет вывести семьи из нищеты.

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“Работающие семьи получают ежемесячные выплаты в размере до 300 долларов США на ребенка благодаря Американскому плану спасения. Это исторический шаг, который поможет семьям свести концы с концами и вывести миллионы детей из нищеты”, – написал 44-й президент.

Отметим, закон о плане спасения США предусматривает и другие шаги:

расширение пособия по безработице;

расширения налоговых льгот на детей;

расширение медстраховки;

экстренные фонды для помощи нуждающимся семьям и т.д.

The American Rescue Plan – это крупнейшая государственная программа помощи за последние 50 лет. Она коснется миллионов американцев и должна помочь пережить кризис, вызванный коронавирусом.