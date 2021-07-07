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Работающим американцам начали выдавать по $300 на ребенка в месяц

Работающим американцам начали выдавать по $300 на ребенка в месяц

C 15 июля американские работающие семьи начали получать ежемесячные выплаты в размере до 300 долларов на ребенка. Такая помощь стала частью Американского плана спасения (The American Rescue Plan).

Об этом заявил 44-й президент США Барак Обама.

Как он написал на своей странице в Facebook, это исторический шаг, который поможет вывести семьи из нищеты.

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“Работающие семьи получают ежемесячные выплаты в размере до 300 долларов США на ребенка благодаря Американскому плану спасения. Это исторический шаг, который поможет семьям свести концы с концами и вывести миллионы детей из нищеты”, – написал 44-й президент.

Отметим, закон о плане спасения США предусматривает и другие шаги:

  • расширение пособия по безработице;
  • расширения налоговых льгот на детей;
  • расширение медстраховки;
  • экстренные фонды для помощи нуждающимся семьям и т.д.

The American Rescue Plan – это крупнейшая государственная программа помощи за последние 50 лет. Она коснется миллионов американцев и должна помочь пережить кризис, вызванный коронавирусом.

По материалам Обозреватель
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