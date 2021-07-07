Минцифра подписала меморандум с компанией Amazon Web Services

Министерство цифровой трансформации Украины и компания Amazon Web Services подписали Меморандум о взаимопонимании по ускорению цифровой трансформации и внедрению инноваций в Украине.

Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

Документ подписали министр цифровой трансформации Михаил Федоров и директор по цифровой трансформации в государственном секторе Amazon Web Services Лиам Максвелл.

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Отмечается, что учебные заведения смогут присоединиться к AWS Academy и обучать студентов облачным технологиям по опыту Amazon. Это будут безвозмездные сервисы, которые станут доступными неограниченному количеству студентов и преподавателей.

Кроме этого, развитие облачных технологий в органах власти поможет ликвидировать коррупцию и ускорит внедрение инноваций в государстве.

Также вместе в AWS ведомство будет внедрять стратегию по развитию IT-инфраструктуры и распространению облачных технологий. В частности, путем развития малого и среднего бизнеса и стартапов, использующих облачные решения.