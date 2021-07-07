0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Минцифра подписала меморандум с компанией Amazon Web Services

Минцифра подписала меморандум с компанией Amazon Web Services

Министерство цифровой трансформации Украины и компания Amazon Web Services подписали Меморандум о взаимопонимании по ускорению цифровой трансформации и внедрению инноваций в Украине.

Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

Документ подписали министр цифровой трансформации Михаил Федоров и директор по цифровой трансформации в государственном секторе Amazon Web Services Лиам Максвелл.

Читайте также: Депутаты приняли закон об изменении места регистрации в первом онлайн чтении

Отмечается, что учебные заведения смогут присоединиться к AWS Academy и обучать студентов облачным технологиям по опыту Amazon. Это будут безвозмездные сервисы, которые станут доступными неограниченному количеству студентов и преподавателей.

Кроме этого, развитие облачных технологий в органах власти поможет ликвидировать коррупцию и ускорит внедрение инноваций в государстве.

Также вместе в AWS ведомство будет внедрять стратегию по развитию IT-инфраструктуры и распространению облачных технологий. В частности, путем развития малого и среднего бизнеса и стартапов, использующих облачные решения.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.