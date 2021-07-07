Британия заплатит за выход из ЕС 44 миллиарда евро

По оценкам Великобритании, ее общий счет за выход из состава Европейского Союза составляет 43,8 миллиарда евро – меньше, чем оценки Европейской комиссии.

Об этом сообщает Politico.

Британия полностью вышла из ЕС в начале 2021 года, но по-прежнему несет ответственность по многолетним обязательствам перед бюджетом блока, которые выходят за рамки ее членства, включая пенсионные расходы на чиновников ЕС и депутатов Европарламента.

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Последняя оценка Министерства финансов Британии на сегодня составляет 37,3 миллиарда фунтов стерлингов, что ниже цифры в 47,5 миллиарда евро (или 40,8 миллиарда фунтов стерлингов), содержащейся в годовых отчетах ЕС за 2020 год.

Подтверждая цифры в письменном заявлении парламента, опубликованном в четверг, главный секретарь казначейства Стив Барклай сказал: “По оценке казначейства Ее Величества, текущая стоимость финансового урегулирования составляет 37,3 млрд фунтов стерлингов. Эта сумма остается в пределах ранее опубликованного правительством диапазона”.

Документ, опубликованный вместе с заявлением, показывает, что британский законопроект включает 7,8 млрд евро взносов в ЕС, накопленных после отсрочки выхода Британии из блока по сравнению с начальной датой марта 2019 года, плюс 11,2 млрд евро, которые покрывают летний переходный период после выхода Британии из ЕС в 2020 году.

Казначейство ранее указывало диапазон своих обязательств перед ЕС в размере от 40 до 45 миллиардов евро, или примерно от 35 до 39 миллиардов фунтов стерлингов.

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