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Британия заплатит за выход из ЕС 44 миллиарда евро

Британия заплатит за выход из ЕС 44 миллиарда евро

По оценкам Великобритании, ее общий счет за выход из состава Европейского Союза составляет 43,8 миллиарда евро – меньше, чем оценки Европейской комиссии.

Об этом сообщает Politico.

Британия полностью вышла из ЕС в начале 2021 года, но по-прежнему несет ответственность по многолетним обязательствам перед бюджетом блока, которые выходят за рамки ее членства, включая пенсионные расходы на чиновников ЕС и депутатов Европарламента.

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Последняя оценка Министерства финансов Британии на сегодня составляет 37,3 миллиарда фунтов стерлингов, что ниже цифры в 47,5 миллиарда евро (или 40,8 миллиарда фунтов стерлингов), содержащейся в годовых отчетах ЕС за 2020 год.

Подтверждая цифры в письменном заявлении парламента, опубликованном в четверг, главный секретарь казначейства Стив Барклай сказал: “По оценке казначейства Ее Величества, текущая стоимость финансового урегулирования составляет 37,3 млрд фунтов стерлингов. Эта сумма остается в пределах ранее опубликованного правительством диапазона”.

Документ, опубликованный вместе с заявлением, показывает, что британский законопроект включает 7,8 млрд евро взносов в ЕС, накопленных после отсрочки выхода Британии из блока по сравнению с начальной датой марта 2019 года, плюс 11,2 млрд евро, которые покрывают летний переходный период после выхода Британии из ЕС в 2020 году.

Казначейство ранее указывало диапазон своих обязательств перед ЕС в размере от 40 до 45 миллиардов евро, или примерно от 35 до 39 миллиардов фунтов стерлингов.

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По материалам Економічна Правда
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