Британия заплатит за выход из ЕС 44 миллиарда евро

По оценкам Великобритании, ее общий счет за выход из состава Европейского Союза составляет 43,8 миллиарда евро – меньше, чем оценки Европейской комиссии.
Об этом сообщает Politico.
Британия полностью вышла из ЕС в начале 2021 года, но по-прежнему несет ответственность по многолетним обязательствам перед бюджетом блока, которые выходят за рамки ее членства, включая пенсионные расходы на чиновников ЕС и депутатов Европарламента.
Читайте также: Британия запретила бирже Binance торговать криптовалютой в стране
Последняя оценка Министерства финансов Британии на сегодня составляет 37,3 миллиарда фунтов стерлингов, что ниже цифры в 47,5 миллиарда евро (или 40,8 миллиарда фунтов стерлингов), содержащейся в годовых отчетах ЕС за 2020 год.
Подтверждая цифры в письменном заявлении парламента, опубликованном в четверг, главный секретарь казначейства Стив Барклай сказал: “По оценке казначейства Ее Величества, текущая стоимость финансового урегулирования составляет 37,3 млрд фунтов стерлингов. Эта сумма остается в пределах ранее опубликованного правительством диапазона”.
Документ, опубликованный вместе с заявлением, показывает, что британский законопроект включает 7,8 млрд евро взносов в ЕС, накопленных после отсрочки выхода Британии из блока по сравнению с начальной датой марта 2019 года, плюс 11,2 млрд евро, которые покрывают летний переходный период после выхода Британии из ЕС в 2020 году.
Казначейство ранее указывало диапазон своих обязательств перед ЕС в размере от 40 до 45 миллиардов евро, или примерно от 35 до 39 миллиардов фунтов стерлингов.
О важных новостях и советах, которые пригодятся для вашего кошелька, мы пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь! 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Работающим американцам начали выдавать по $300 на ребенка в месяц5 ч. назад - 350 12
Майнинг-ферма, которую «обезвредила» СБУ, оказалась IT-компанией – СМИ5 ч. назад - 941 9
Украине понадобится 140 лет, чтобы полностью перейти на электромобили, — эксперт6 ч. назад - 410 8
Подольско-Воскресенский мост будут строить круглосуточно: что планируют сделать12 ч. назад - 3883 4
Бума по купле-продаже земли не произошло - участник рынкаВчера, 21:34 - 1280 4
Подольско-Воскресенский мост будут строить круглосуточно: что планируют сделать12 ч. назад - 3883 4
Bitcoin зашел на новый виток обвала10 ч. назад - 2857 2
Для украинцев открылись еще два туристических направления7 ч. назад - 2285
Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером — Forbes11 ч. назад - 2026 3
Показали iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с квадрокамерой и перископным модулем (фото)Вчера, 23:02 - 2007
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу10 ч. назад - 259
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)Вчера, 12:55 - 324
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 462 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1640 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1879 5