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Рада назначила Монастырского главой МВД

Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Такое решение поддержал 271 депутат.

Что о нем известно? Денис Монастырский родился в июне 1980 года в Хмельницком, там же получил юридическое образование. По окончании института работал преподавателем и доцентом в Хмельницком институте управления и права.

Политическая биография Монастырского началась в 2002 году, когда стал помощником-консультантом народного депутата Виталия Олуйко от фракции «Народной партии».

С 2014 года — помощник-консультант народного депутата Антона Геращенко от фракции «Народный фронт».

До избрания народным депутатом (с 2015 по 2019 год) работал экспертом по вопросам реформирования правоохранительной и судебной системы Аналитического центра «Украинский институт будущего».

Отметим, директором этого направления в Центре был Антон Геращенко.

Во время президентской кампании Зеленского был в составе «ЗеКоманды» в качестве эксперта в области реформирования правоохранительных органов.

С сентября 2019 года — народный депутат Верховной Рады, избран под № 19 по спискам «Слуги народа». Последняя на сегодня ступень политической биографии Дениса Монастырского — председатель Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.

Декларация. Как пишет НВ, новый министр МВД арендует квартиру в Киеве площадью 100,8 кв.м. и прописан в квартире площадью 33,3 кв.м. в Хмельницком, которой владеет третье лицо.

У него есть Suzuki SX-4 2008 года выпуска, купленная в 2016 году, и KIA SPORTAGE 2017 года выпуска, купленная в 2020-м.

Монастырский в 2020-м получил 537 тыс. грн от работы в Верховной Раде, 1 млн 295 тыс. грн — от отчуждения недвижимости, 224 тыс. грн — от отчуждения движимого имущества. Также он задекларировал подарок в денежной форме в 298 тыс. грн от Аллы Монастырской.

Согласно декларации, новоизбранный глава МВД хранит 2 млн 50 тыс. грн наличными и 436,5 тыс. грн на банковских счетах.

Справка Finance.ua:

  • 13 июля 2021 министр внутренних дел Украины Арсений Аваков подал заявление об отставке. 15 июля Верховная Рада уволила его с должности министра внутренних дел, которую он занимал с февраля 2014 года.
  • Позже во время заседания фракции «Слуга народа» Президент Украины Владимир Зеленский предложил главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.
По материалам Finance.UA
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