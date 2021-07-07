К «антиахметовскому» законопроекту подали более 10 тыс. поправок — Гетманцев

Депутаты В Р подали более 10 тыс. поправок к законопроекту № 5600, который должен обеспечить рост ставок налогов и сборов в ряде секторов экономики.

Об этом сообщил глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев в своем telegram-канале.

«В антиолигархический налоговый закон 5600 подано более 10 тыс. поправок небезразличных народных депутатов. Больше (16 тыс. — ред.) было подано только к „антиколомойскому“ закону. Это, возможно, нас несколько задержит», — написал Гетманцев.

Срок подачи поправок к законопроекту закончился 15 июля. Основная часть поправок — более 7 тыс. — была подана ближе к полуночи.

Законопроект № 5600 называют «антиахметовским» или «антиолигархическим», т.к. в нем предлагается повысить размер ренты, в том числе и на добычу железной руды.

В Украине добычей железной руды занимаются порядка десяти предприятий, практически все принадлежат олигархам, наибольшую долю в этом бизнесе занимает Ринат Ахметов — более 50%.

Как сообщает Forbes, капитал Ахметова за год «потолстел» почти на 5 миллиардов долларов.