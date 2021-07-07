«Укрзализныця» отчиталась о прибыли за июнь

«Укрзализныця» по итогам работы в июне 2021 года получила 153 млн грн прибыли, сообщил и.о. главы правления АО
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию компании.
«Сохраняем положительную тенденцию и уже третий месяц подряд заканчиваем с прибылью. С каждым месяцем наращиваем этот показатель. Если в апреле он составлял 35 млн грн, в мае — почти 39 млн грн, то в июне — 153 млн грн. Со стартом сезона перевозки нового урожая зерновых рассчитываем увеличить прибыль. Также рассчитываем на изменение структуры тарифов на грузовые перевозки», — отметил Юрик.
В целом по итогам работы во 2-м квартале 2021 года «Укрзализныця» получила 227,4 млн грн прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года компания получила более 1,8 млрд грн убытков.
«Положительных результатов работы УЗ удается достичь благодаря внедрению антикризисного плана, улучшению операционной работы в грузовом сегменте, увеличению объемов грузовых перевозок, а также ослаблению карантинных мероприятий в стране», — добавили в компании.
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