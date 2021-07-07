0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 569 0

Bitcoin зашел на новый виток обвала

Bitcoin зашел на новый виток обвала

Курс Bitcoin впервые с 26 июня опускался ниже 31,5 тыс. долларов.

За последнюю неделю цифровая монета подешевела на 6%, снижение за месяц составило 21%.

Новый виток падения происходит на фоне ужесточения госконтроля за криптовалютными транзакциями в США.

Администрация президента США Джо Байдена собралась отслеживать переводы средств в цифровых активах, которые используются для выплат хакерам. Такие нормы хотят использовать для борьбы с киберпреступниками, которые используют вирусы-вымогатели.

В Китае также заявили, что не откажутся от давления на крипторынок.

По данным CoinDesk, после достижения локального минимума Bitcoin немного подрос, но позже снова перешел к снижению.

Утром 16 июля криптовалюта торгуется на уровне 31,7 тыс. долларов. Капитализация по-прежнему не превышает 600 млрд долларов.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.