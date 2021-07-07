Bitcoin зашел на новый виток обвала

Курс Bitcoin впервые с 26 июня опускался ниже 31,5 тыс. долларов.
За последнюю неделю цифровая монета подешевела на 6%, снижение за месяц составило 21%.
Новый виток падения происходит на фоне ужесточения госконтроля за криптовалютными транзакциями в США.
Администрация президента США Джо Байдена собралась отслеживать переводы средств в цифровых активах, которые используются для выплат хакерам. Такие нормы хотят использовать для борьбы с киберпреступниками, которые используют вирусы-вымогатели.
В Китае также заявили, что не откажутся от давления на крипторынок.
По данным CoinDesk, после достижения локального минимума Bitcoin немного подрос, но позже снова перешел к снижению.
Утром 16 июля криптовалюта торгуется на уровне 31,7 тыс. долларов. Капитализация по-прежнему не превышает 600 млрд долларов.
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