В Минздраве планируют начать вакцинировать от коронавируса в аптеках

В Украине планируют запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках. Данный вопрос еще находится на рассмотрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Романа Родины телеканалу «Дом».

По его словам, окончательного решения пока нет, прорабатываются нормативные моменты.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках… Тем более, у нас будет сезон гриппа, и вакцинация от гриппа также будет актуальна осенью», — объяснил он.

Всего в Украине работают около 1200−1300 пунктов вакцинации. Также работают около 600 мобильных бригад и около 200 центров массовой вакцинации.

Напомним, в Украине зафиксирован новый рекорд привитых за сутки. В течение 15 июля от коронавируса были вакцинированы 117 376 человек.