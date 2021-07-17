«Оптима» – лидер дистанционного образования Украины

Последние два года в Украине наблюдается настоящий бум открытия школ с дистанционной формой обучения. И это неудивительно, ведь, как известно, спрос рождает предложение. Родители выбирают такие школы, потому что это безопасно, комфортно и современно. Однако большое разнообразие учебных заведений существенно усложняет выбор. Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться? Кто является лидером среди дистанционных школ Украины?
Ориентируйтесь на лучших!
Сейчас в Украине – большой выбор школ с дистанционным обучением. Некоторые из них предоставляют качественные услуги, другие – ограничиваются электронными копиями учебников и сообщениями в мессенджерах, когда ребенка обучают родители, а учителя только осуществляют проверку. Грамотная организация учебного процесса зависит от квалификации учителей, клиентоориентированности администрации, времени нахождения на рынке образовательных услуг, сложившихся традиций и главное – от желания развиваться и меняться в соответствии с требованиями времени.
«Оптима» – первая среди украинских дистанционных школ не только по времени основания, но и по:
С момента создания «Оптима» постоянно совершенствует образовательные услуги для детей и всегда первой внедряет революционные методы дистанционного образования. В 2021-22 учебном году здесь анонсируют масштабную перезагрузку, обновление всех учебных материалов и дополнительных услуг. Уже летом родители и дети смогут оценить новую «Оптиму», воспользовавшись бесплатным демодоступом к образовательной платформе. Качественная школа теперь – в компьютерах украинских семей!
Школа, которая учится вместе с учениками
Уже с сентября 2021 учеников «Оптимы» ждут приятные неожиданности и серьезные изменения. В частности, это:
«Оптима» – это школа, которая мотивирует учиться, поощряет стремление к знаниям, растет и меняется вместе со своими учениками и находит индивидуальный подход к каждому. Она меняется, чтобы быть лучше. Неизменными остаются только возможности, открытые для всех, независимо от предыдущих оценок и места жительства. «Оптима» – всегда впереди перемен!
Получить ответы на все вопросы можно на сайте школы «Оптима» или в контакт-центре по номерам +380673339187, +380993339187. Бесплатный демодоступ к учебному сайту сроком на 7 дней доступен уже сейчас по ссылке.
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