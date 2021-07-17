«Оптима» – лидер дистанционного образования Украины

Последние два года в Украине наблюдается настоящий бум открытия школ с дистанционной формой обучения. И это неудивительно, ведь, как известно, спрос рождает предложение. Родители выбирают такие школы, потому что это безопасно, комфортно и современно. Однако большое разнообразие учебных заведений существенно усложняет выбор. Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться? Кто является лидером среди дистанционных школ Украины?

Ориентируйтесь на лучших!

Сейчас в Украине – большой выбор школ с дистанционным обучением. Некоторые из них предоставляют качественные услуги, другие – ограничиваются электронными копиями учебников и сообщениями в мессенджерах, когда ребенка обучают родители, а учителя только осуществляют проверку. Грамотная организация учебного процесса зависит от квалификации учителей, клиентоориентированности администрации, времени нахождения на рынке образовательных услуг, сложившихся традиций и главное – от желания развиваться и меняться в соответствии с требованиями времени.

«Оптима» – первая среди украинских дистанционных школ не только по времени основания, но и по:

результатам ЗНО (внешнего независимого оценивания);

(внешнего независимого оценивания); количеству учащихся;

опциям, входящим в стандартный учебный пакет;

собственной учебной платформе, на которой даже первоклассники учатся самостоятельно;

текстовым, видео- и аудионаполнениям уроков;

качеству учебных материалов;

дополнительным услугам.

С момента создания «Оптима» постоянно совершенствует образовательные услуги для детей и всегда первой внедряет революционные методы дистанционного образования. В 2021-22 учебном году здесь анонсируют масштабную перезагрузку, обновление всех учебных материалов и дополнительных услуг. Уже летом родители и дети смогут оценить новую «Оптиму», воспользовавшись бесплатным демодоступом к образовательной платформе. Качественная школа теперь – в компьютерах украинских семей!

Школа, которая учится вместе с учениками

Уже с сентября 2021 учеников «Оптимы» ждут приятные неожиданности и серьезные изменения. В частности, это:

полностью обновленная, переосмысленная начальная школа – 1-4 классы, уроки в виде интерактивных мультипликаций и другого контента, созданного с учетом интересов и потребностей детей этого возраста;

английский язык с Oxford University Press теперь с первого класса;

интересные и полезные задачи «Smart Kids»;

возможность учиться в онлайн-классах под наблюдением учителя и тьютора;

кейс-уроки;

физико-математический класс для учеников средней школы;

программирование как вступление в будущие IT-профессии;

множество нового текстового, аудио- и видеоконтента уроков для эффективного обучения всех классов дистанционной школы «Оптима»;

возможность получить двойной диплом Украины и США ;

; коллективная проектная деятельность, встречи с одноклассниками, экскурсии, выездные уроки, кружки, курсы личностного и профессионального роста.

«Оптима» – это школа, которая мотивирует учиться, поощряет стремление к знаниям, растет и меняется вместе со своими учениками и находит индивидуальный подход к каждому. Она меняется, чтобы быть лучше. Неизменными остаются только возможности, открытые для всех, независимо от предыдущих оценок и места жительства. «Оптима» – всегда впереди перемен!

Получить ответы на все вопросы можно на сайте школы «Оптима» или в контакт-центре по номерам +380673339187, +380993339187. Бесплатный демодоступ к учебному сайту сроком на 7 дней доступен уже сейчас по ссылке.