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«Оптима» – лидер дистанционного образования Украины

Последние два года в Украине наблюдается настоящий бум открытия школ с дистанционной формой обучения. И это неудивительно, ведь, как известно, спрос рождает предложение. Родители выбирают такие школы, потому что это безопасно, комфортно и современно. Однако большое разнообразие учебных заведений существенно усложняет выбор. Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться? Кто является лидером среди дистанционных школ Украины?

Ориентируйтесь на лучших!

Сейчас в Украине – большой выбор школ с дистанционным обучением. Некоторые из них предоставляют качественные услуги, другие – ограничиваются электронными копиями учебников и сообщениями в мессенджерах, когда ребенка обучают родители, а учителя только осуществляют проверку. Грамотная организация учебного процесса зависит от квалификации учителей, клиентоориентированности администрации, времени нахождения на рынке образовательных услуг, сложившихся традиций и главное – от желания развиваться и меняться в соответствии с требованиями времени.

«Оптима» – первая среди украинских дистанционных школ не только по времени основания, но и по:

  • результатам ЗНО (внешнего независимого оценивания);
  • количеству учащихся;
  • опциям, входящим в стандартный учебный пакет;
  • собственной учебной платформе, на которой даже первоклассники учатся самостоятельно;
  • текстовым, видео- и аудионаполнениям уроков;
  • качеству учебных материалов;
  • дополнительным услугам.

С момента создания «Оптима» постоянно совершенствует образовательные услуги для детей и всегда первой внедряет революционные методы дистанционного образования. В 2021-22 учебном году здесь анонсируют масштабную перезагрузку, обновление всех учебных материалов и дополнительных услуг. Уже летом родители и дети смогут оценить новую «Оптиму», воспользовавшись бесплатным демодоступом к образовательной платформе. Качественная школа теперь – в компьютерах украинских семей!

Школа, которая учится вместе с учениками

Уже с сентября 2021 учеников «Оптимы» ждут приятные неожиданности и серьезные изменения. В частности, это:

  • полностью обновленная, переосмысленная начальная школа – 1-4 классы, уроки в виде интерактивных мультипликаций и другого контента, созданного с учетом интересов и потребностей детей этого возраста;
  • английский язык с Oxford University Press теперь с первого класса;
  • интересные и полезные задачи «Smart Kids»;
  • возможность учиться в онлайн-классах под наблюдением учителя и тьютора;
  • кейс-уроки;
  • физико-математический класс для учеников средней школы;
  • программирование как вступление в будущие IT-профессии;
  • множество нового текстового, аудио- и видеоконтента уроков для эффективного обучения всех классов дистанционной школы «Оптима»;
  • возможность получить двойной диплом Украины и США;
  • коллективная проектная деятельность, встречи с одноклассниками, экскурсии, выездные уроки, кружки, курсы личностного и профессионального роста.

«Оптима» – это школа, которая мотивирует учиться, поощряет стремление к знаниям, растет и меняется вместе со своими учениками и находит индивидуальный подход к каждому. Она меняется, чтобы быть лучше. Неизменными остаются только возможности, открытые для всех, независимо от предыдущих оценок и места жительства. «Оптима» – всегда впереди перемен!

Получить ответы на все вопросы можно на сайте школы «Оптима» или в контакт-центре по номерам +380673339187, +380993339187. Бесплатный демодоступ к учебному сайту сроком на 7 дней доступен уже сейчас по ссылке.

По материалам Optima school
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