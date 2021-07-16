Джефф Безос пожертвовал $200 млн перед полетом в космос

Самый богатый человек мира, основатель интернет-гиганта Amazon Джефф Безос пожертвовал Смитсоновскому институту $200 млн перед полетом в космос.

Об этом говорится в сообщении организации, на которое ссылается РБК.

По данным Forbes Real-Time, сейчас капитал Безоса оценивается в $210,5 млрд. Таким образом, сумма пожертвования составляет 0,1% его состояния.

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«Часть пожертвования в размере $70 млн пойдет на реконструкцию Национального музея авиации и космонавтики, а $130 млн позволят открыть в музее новый образовательный центр», – отметили в сообщении.

Учебный центр будет размещен в новом здании на Национальной аллее в Вашингтоне. В нем будут представлены программы и мероприятия, которые вдохновят студентов на инновации и построение карьеры в сфере науки, техники, инженерии, искусства и математики.

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Безос отправится в суборбитальный полет 20 июля. Он полетит на корабле, изготовленном его аэрокосмической компанией Blue Origin. Его компаньонами по полету станут брат Марк, 82-летняя американская летчица Уолли Фанк и четвертый участник, который выкупил право на полет на аукционе за $28 млн.

Ракета New Shepard будет стартовать с космодрома в Техасе, суборбитальный полет на высоте 100-115 км займет около 15 минут.