Экономика Китая замедлилась после стремительного роста

Экономика Китая замедлила темпы роста после рекордных показателей по итогам i квартала 2021 года. Во II квартале ВВП страны составлял 7,9% в годовом измерении.

По итогам первых шести месяцев 2021 года ВВП страны вырос на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Несмотря на существенный спад экономики в апреле-июне, эксперты считают, что КНР все же сможет достичь целевого показателя ВВП на уровне 6% по итогам года, даже если во втором полугодии экономика значительно замедлится.

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Рекордный прыжок в I квартале. По итогам I квартала Национальное статистическое бюро Китая прогнозировало, что рост экономики страны может достичь 19%. Также напомним, что ВВП на уровне 18,3% в I квартале – самый большой скачок с тех пор, как Китай начал вести квартальный отчет в 1992 году.

Эксперты говорят, что инвестиции в основной капитал выросли на 12,6% за первые шесть месяцев 2021 года. А уровень безработицы в июне 2021 года в городах Китая стабильно составлял 5%.