50 миллиардов в бюджет: Марченко анонсировал увеличение налогов для бизнеса

Бюджетная декларация, которую приняли 15 июля, базируется на существующей налоговой базе. В Министерстве финансов не планировали резких изменений. Однако в документе есть отдельный раздел, предусматривающий механизмы улучшения налогового законодательства.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Так что некоторые сферы бизнеса могут начать платить больше.

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«Это дает возможность обеспечить увеличенные доходы бюджета. Если эти инициативы будут поддержаны, мы получим в бюджет 50 миллиардов гривен”, – пояснил Марченко.

На каком бизнесе это скажется? Прежде всего речь идет о тех людях, которые осуществляют реализацию распространения подакцизных товаров. Также Марченко отметил, что на рынках есть достаточно высокие цены на продукцию горнодобывающей промышленности.

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«Мы считаем, что справедливым будет отчисление части ренты в бюджет», — сказал министр.

Также, по его словам, в части жилищного строительства есть определенные предложения, которые позволяют обложить налогом существующие бреши в рынке недвижимости, которые созданы неблагонадежными застройщиками.

Справка Finance.ua:

Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы приняла Рада 15 июля. Этот документ поможет правительству в бюджетной политике на среднесрочную перспективу.