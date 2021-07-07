50 миллиардов в бюджет: Марченко анонсировал увеличение налогов для бизнеса

Бюджетная декларация, которую приняли 15 июля, базируется на существующей налоговой базе. В Министерстве финансов не планировали резких изменений. Однако в документе есть отдельный раздел, предусматривающий механизмы улучшения налогового законодательства.
Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко.
Так что некоторые сферы бизнеса могут начать платить больше.
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«Это дает возможность обеспечить увеличенные доходы бюджета. Если эти инициативы будут поддержаны, мы получим в бюджет 50 миллиардов гривен”, – пояснил Марченко.
На каком бизнесе это скажется? Прежде всего речь идет о тех людях, которые осуществляют реализацию распространения подакцизных товаров. Также Марченко отметил, что на рынках есть достаточно высокие цены на продукцию горнодобывающей промышленности.
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«Мы считаем, что справедливым будет отчисление части ренты в бюджет», — сказал министр.
Также, по его словам, в части жилищного строительства есть определенные предложения, которые позволяют обложить налогом существующие бреши в рынке недвижимости, которые созданы неблагонадежными застройщиками.
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