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В одном из регионов Италии за переезд в село готовы заплатить 28 тысяч евро

В одном из регионов Италии за переезд в село готовы заплатить 28 тысяч евро

Власти итальянского региона Калабрия на юге страны предлагают людям переезжать в села, в которых не хватает молодежи. За это готовы платить 28 тысяч евро.

Об этом пишет CNN.

Деньги обещают выплачивать максимум в течение трех лет. Переехать нужно в одно из предложенных сел с населением до 2000 человек. Так хотят бороться с сокращением населения там, которое наблюдается в последние годы.

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Села расположены, в частности, у моря и на горных склонах. Вот их перечень: Чивита (село на скале посреди национального парка, основанное албанцами), Само (село на холмах неподалеку от моря), Аета (расположено недалеко от уютных пляжей), Бова (отсюда открывается прекрасный вид на побережье), Каккури (село-замок), Санта Северина (расположено на скале с видом на реку) и другие.

Что нужно, чтобы переехать? Деньги власти выделяют не просто так. Чтобы их получить, новые жильцы должны взять на себя обязательство начать малый бизнес (либо с нуля, либо принять предложения, предложенные властями и необходимые населенному пункту).

Кандидаты должны получить вид на жительство, а еще быть не старше 40 лет. К переезду они должны быть готовыми в течение 90 дней с момента подачи заявления.

Власти региона надеются, что такой шаг привлечет активных молодых людей, желающих работать.

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Региональный советник Джанлука Галло рассказал CNN, что ежемесячные выплаты составят от 1000 до 800 евро в течение двух-трех лет. Также можно будет получить единовременную выплату для поддержки запуска новой коммерческой деятельности — отеля типа «постель и завтрак», ресторана, бара, фермы или магазина.

Проект получил название «Активный доход от проживания», на него выделили более 700 тысяч евро. Власти считают, что он даст лучший эффект, чем распродажа домов за один евро, к чему прибегали ранее в других регионах Италии, чтобы возродить вымирающие деревни.

Ожидается, что в ближайшие несколько недель начнут принимать заявки.

По материалам hromadske.tv
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