Huawei презентовала новые TWS-наушники FreeBuds 4 (фото)

Подразделение Huawei Consumer Business Group (CBG) презентовало в Украине новые беспроводные наушники открытого типа Huawei FreeBuds 4 — последнее пополнение серии True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth.

Благодаря звуку высокого разрешения, обновленной технологии активного шумоподавления, легкости и комфорта, а также интеллектуальным возможностям подключения Huawei FreeBuds 4 не только обеспечивают качественное звучание, но и поднимают опыт пользования наушниками на совершенно новый уровень.

В FreeBuds 4 используется композитная диафрагма из жидкокристаллического полимера, которая поддерживает частотный диапазон до 40 кГц, поэтому высокие частоты звучат богаче и объемнее.

Что касается мощных басов, то Huawei FrееBuds 4 оснащен 14.3-миллиметровым динамическим драйвером. Для воспроизведения насыщенных низких частот Huawei FreeBuds 4 имеют обновленный механизм улучшения басов (обеспечивает на 150% больше басов), низкочастотную трубку и материнскую плату, которые создают герметичную звуковую полость. По сравнению с FreeBuds 3 (обзор FreeBuds 3i), Huawei FreeBuds 4 имеют повышенную воздухонепроницаемость, акустическое давление и увеличенный на 15% объем низкочастотной трубки, что обеспечивает усиленный резонансный эффект от воздуха и диафрагмы.

При отключенной функции активного шумоподавления наушники Huawei FrееBuds 4 могут непрерывно воспроизводить аудио в течение 4 часов. А с зарядным чехлом они способны проработать до 22 часов. При включенной функции ANC новые наушники Huawei проигрывают музыку в течение 2.5 часа. Кроме того, благодаря передовой в отрасли технологии быстрой зарядки Huawei FreeBuds 4 можно подзарядить всего за 15 минут, чтобы потом наслаждаться музыкой в течение 2.5 часов.

Чтобы повысить эффективность шумоподавления в различных сценариях использования, в Huawei FreeBuds 4, впервые среди наушников открытого типа на рынке, используется технология смарт-приглушение шума (Adaptive Ear Matching). Когда функция шумоподавления включена, наушники автоматически определяют форму уха пользователя и оптимальную настройку приглушения шума для каждого отдельного человека. Так они оптимизируют процесс прослушивания аудио и гарантируют бесперебойность звучания независимо от того, где находится пользователь.