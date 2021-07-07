Депутаты приняли закон об изменении места регистрации онлайн в первом чтении

Минцифра уже несколько месяцев работает над воплощением изменения места регистрации онлайн. А сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект о регистрации места жительства онлайн, который принят в первом чтении. За — 251 депутат.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Зачем? Смена места регистрации — одна из самых популярных и сложных в получении госуслуг. Каждый третий украинец живет не по месту регистрации, а более миллиона человек живут без регистрации вообще. Чтобы уведомить государство, где вы живете сейчас, необходимо отстоять несколько очередей и собрать немало бумажных документов.

Сложность в изменении места регистрации — в отсутствии взаимодействия с центральной базой данных реестров, которые велись в разных форматах — от журналов до файлов в Excel — и не были связаны между собой. Поэтому получение финального результата значительно растягивалось во времени.

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«Украинцы стали заложниками абсолютно парадоксальной ситуации, когда государство требует у тебя документ, которым само же и обладает. Это очень затрудняет получение услуги», — рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Что даст новшество? Принятый законопроект окончательно отменит «штамп о прописке» и бумажную справку о месте жительства к ID-карте. Вместо хождения по нескольким учреждениям и месяцев ожидания — 10 минут на заполнение заявления и сутки — на его обработку. Также регистрация не будет влиять на жизненные ситуации, в частности, оформление пенсии или получение медицинской помощи.

Как воспользоваться услугой?

На портале Дія выберите пункт «Регистрация места жительства» и заполните заявление.

Владелец жилья, где вы живете, сможет подтвердить запрос и разрешить зарегистрироваться в жилье, которое внесено в реестр недвижимого имущества.