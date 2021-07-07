Гражданство за инвестиции: в каких странах можно получить паспорт (инфографика)

Гражданство за инвестиции – это программа получения паспорта в другом государстве путем инвестирования в его экономику.

Первым такую программу запустило маленькое островное государство Сент-Китс и Невис в Карибском море в 1984 году. Сейчас это уже не такая редкость, но страны более охотно выдают за инвестиции вид на жительство.

А где сейчас можно получить гражданство за инвестиции? В Гренаде и Доминике для получения гражданства тоже на выбор – или покупка недвижимости, или взнос. В Вануату единственный способ получить паспорт – сделать взнос на минимум 130 тысяч долларов в специальный государственный фонд.

В еще одном островном государстве – Сент-Люсия – для получения гражданства нужно инвестировать в недвижимость, бизнес или государственные облигации. Либо сделать пожертвование в национальный фонд.

Кстати, об интересных инициативах и финансовых нововведениях в других странах мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

В других странах цена для получения гражданства гораздо выше. В Турции нужно вложить минимум 250 тысяч долларов в покупку недвижимости или гособлигаций. Или можно инвестировать в бизнес, который создаст не меньше 100 рабочих мест. В аналогичную сумму обойдется гражданство за инвестиции в Камбодже.

В Иордании гражданство предоставят иностранцам, которые вложили минимум 750 тысяч долларов. Необходимо разместить беспроцентный депозит в центральном банке, купить гособлигации или ценные бумаги компаний, или инвестировать в малый и средний бизнес, или зарегистрировать инвестиционный проект в сфере производства.

Из европейских стран гражданство за инвестиции можно получить в Черногории. Нужно вложить минимум 350 тысяч евро в правительственные проекты или фонд. На Мальте инвестор для получения паспорта должен сделать взнос в фонд развития и соцобеспечения – минимум 738 тысяч евро. Почти в 7 раз дешевле будет стоить вид на жительство в этой стране.

В Австрии нет минимального объема инвестиций для получения гражданства – правительство определяет его в индивидуальном порядке. Инвестор должен вложить деньги в промышленность с созданием рабочих мест или в сферу образования, культуры и спорта. В Австрии также дают вид на жительство за инвестиции.

Другие страны предлагают инвесторам исключительно вид на жительство, а не гражданство. Такой возможностью можно воспользоваться в Португалии (нужно вложить минимум 200 тысяч евро), Италии и Греции (минимум 250 тысяч евро), Испании и Ирландии (минимум полмиллиона евро), Кипре (минимум 300 тысяч евро), Болгарии (минимум 512 тысяч евро), Швейцарии (минимум 250 тысяч франков).

США требуют от инвестора для получения вида на жительство вложить минимум 900 тысяч долларов в новую коммерческую компанию. В Дубае нужно инвестировать минимум 5 млн дирхамов в недвижимость или новую компанию, или разместить средства на депозите.