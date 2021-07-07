0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 63 0

SkyUp открывает несколько авиарейсов из Украины в Саудовскую Аравию

SkyUp открывает несколько авиарейсов из Украины в Саудовскую Аравию

Украинский лоукостер SkyUp запускает масштабную чартерную программу в Саудовскую Аравию сразу по четырем направлениям. Первый рейс авиакомпания хочет выполнить 3 августа.

Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Расписание рейсов и цены на билеты:

  • Киев — Даммам — Киев: рейсы стартуют 3 августа, полеты по вторникам. Цена — от $ 307 в одну сторону;
  • Киев — Джидда — Киев: с 8 августа, рейсы по четвергам и воскресеньям. Цена — от $ 307 в одну сторону;
  • Киев — Эр-Рияд — Киев: с 4 августа, рейсы в Эр-Рияд по средам и субботам, рейсы в Киев по четвергам и воскресеньям. Цена — от $ 307 в одну сторону;
  • Львов — Даммам — Львов: с 5 августа, рейсы в Даммам по четвергам, рейсы во Львов по пятницам. Цена — от $ 307 в одну сторону.

Больше новостей о том, как сэкономить в путешествиях, ищите в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Рекомендуем подписаться, чтобы всегда быть в курсе.

В расписание все четыре рейса SkyUp в Саудовскую Аравию внесены до конца октября 2021 года.

«Основными пассажирами новых рейсов, вероятно, станут подданные Саудовской Аравии. Они могут въезжать в Украину по безвизовому режиму. Для этого они должны предъявить сертификат о вакцинации или о тестировании на коронавирус перед вылетом», — пишет avianews.com.

Условия въезда. Въезд украинцев в Саудовскую Аравию осложнен. Они должны получить визу, пройти полную вакцинацию одобренными вакцинами Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna или Johnson & Johnson и сделать тест на коронавирус перед вылетом. Те, кто не прошел вакцинацию, должны сделать тест и пройти недельный карантин по прилету в Саудовскую Аравию. Страна не признает сертификаты о вакцинации, если человек получил препарат CoronaVac китайской компании Sinovac.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.