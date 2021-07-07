SkyUp открывает несколько авиарейсов из Украины в Саудовскую Аравию

Украинский лоукостер SkyUp запускает масштабную чартерную программу в Саудовскую Аравию сразу по четырем направлениям. Первый рейс авиакомпания хочет выполнить 3 августа.
Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
Расписание рейсов и цены на билеты:
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В расписание все четыре рейса SkyUp в Саудовскую Аравию внесены до конца октября 2021 года.
«Основными пассажирами новых рейсов, вероятно, станут подданные Саудовской Аравии. Они могут въезжать в Украину по безвизовому режиму. Для этого они должны предъявить сертификат о вакцинации или о тестировании на коронавирус перед вылетом», — пишет avianews.com.
Условия въезда. Въезд украинцев в Саудовскую Аравию осложнен. Они должны получить визу, пройти полную вакцинацию одобренными вакцинами Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna или Johnson & Johnson и сделать тест на коронавирус перед вылетом. Те, кто не прошел вакцинацию, должны сделать тест и пройти недельный карантин по прилету в Саудовскую Аравию. Страна не признает сертификаты о вакцинации, если человек получил препарат CoronaVac китайской компании Sinovac.
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