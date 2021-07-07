SkyUp открывает несколько авиарейсов из Украины в Саудовскую Аравию

Украинский лоукостер SkyUp запускает масштабную чартерную программу в Саудовскую Аравию сразу по четырем направлениям. Первый рейс авиакомпания хочет выполнить 3 августа.

Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Расписание рейсов и цены на билеты:

Киев — Даммам — Киев: рейсы стартуют 3 августа, полеты по вторникам. Цена — от $ 307 в одну сторону;

Киев — Джидда — Киев: с 8 августа, рейсы по четвергам и воскресеньям. Цена — от $ 307 в одну сторону;

Киев — Эр-Рияд — Киев: с 4 августа, рейсы в Эр-Рияд по средам и субботам, рейсы в Киев по четвергам и воскресеньям. Цена — от $ 307 в одну сторону;

Львов — Даммам — Львов: с 5 августа, рейсы в Даммам по четвергам, рейсы во Львов по пятницам. Цена — от $ 307 в одну сторону.

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В расписание все четыре рейса SkyUp в Саудовскую Аравию внесены до конца октября 2021 года.

«Основными пассажирами новых рейсов, вероятно, станут подданные Саудовской Аравии. Они могут въезжать в Украину по безвизовому режиму. Для этого они должны предъявить сертификат о вакцинации или о тестировании на коронавирус перед вылетом», — пишет avianews.com.

Условия въезда. Въезд украинцев в Саудовскую Аравию осложнен. Они должны получить визу, пройти полную вакцинацию одобренными вакцинами Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna или Johnson & Johnson и сделать тест на коронавирус перед вылетом. Те, кто не прошел вакцинацию, должны сделать тест и пройти недельный карантин по прилету в Саудовскую Аравию. Страна не признает сертификаты о вакцинации, если человек получил препарат CoronaVac китайской компании Sinovac.