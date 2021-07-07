Бизнес в Украине передумал сокращать штат и готов повышать зарплаты (опрос)

Экономические ожидания украинского бизнеса снова улучшились – они падали в течение года, а с апреля перешли к росту.
Об этом свидетельствует опрос, который проводил Национальный банк Украины среди руководителей компаний.
Индекс деловых ожиданий вырос уже до 112,3% против 108,4% в первом квартале. Значение индекса свыше 100% означает оптимизм.
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Сокращение. Также бизнес смягчил ожидания по уменьшению количества работников на своих предприятиях. Предприятия торговли, добывающей промышленности и строительства теперь даже ждут увеличения количества сотрудников.
Зарплаты. Остались высокими ожидания по росту зарплат в следующие 12 месяцев. Только 1% опрошенных компаний были готовы к уменьшению зарплат (в I квартале таких было 2%).
Кредиты. Доля компаний, планирующих привлекать кредиты в Украине в течение следующих 12 месяцев, продолжает уменьшаться – 36.9% по сравнению с 39.3% в предыдущем квартале. Подавляющее большинство потенциальных заемщиков (78,7%) традиционно предпочитает национальную валюту.
Также уменьшилась доля компаний, которые планируют брать кредиты за рубежом, – до 7% с 8,7% в предыдущем опросе.
Главными препятствиями для привлечения новых кредитов респонденты назвали высокие ставки (52,7% опрошенных) и чрезмерные требования к залогу (36%). Более трети респондентов (35,1%) вместо кредитных услуг банков будет использовать другие источники финансирования. Усиление этого фактора наблюдается седьмой квартал подряд.
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