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Бизнес в Украине передумал сокращать штат и готов повышать зарплаты (опрос)

Бизнес в Украине передумал сокращать штат и готов повышать зарплаты (опрос)

Экономические ожидания украинского бизнеса снова улучшились – они падали в течение года, а с апреля перешли к росту.

Об этом свидетельствует опрос, который проводил Национальный банк Украины среди руководителей компаний.

Индекс деловых ожиданий вырос уже до 112,3% против 108,4% в первом квартале. Значение индекса свыше 100% означает оптимизм.

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Сокращение. Также бизнес смягчил ожидания по уменьшению количества работников на своих предприятиях. Предприятия торговли, добывающей промышленности и строительства теперь даже ждут увеличения количества сотрудников.

Зарплаты. Остались высокими ожидания по росту зарплат в следующие 12 месяцев. Только 1% опрошенных компаний были готовы к уменьшению зарплат (в I квартале таких было 2%).

Кредиты. Доля компаний, планирующих привлекать кредиты в Украине в течение следующих 12 месяцев, продолжает уменьшаться – 36.9% по сравнению с 39.3% в предыдущем квартале. Подавляющее большинство потенциальных заемщиков (78,7%) традиционно предпочитает национальную валюту.

Также уменьшилась доля компаний, которые планируют брать кредиты за рубежом, – до 7% с 8,7% в предыдущем опросе.

Кредит до зарплаты 💸

Главными препятствиями для привлечения новых кредитов респонденты назвали высокие ставки (52,7% опрошенных) и чрезмерные требования к залогу (36%). Более трети респондентов (35,1%) вместо кредитных услуг банков будет использовать другие источники финансирования. Усиление этого фактора наблюдается седьмой квартал подряд.

По материалам Finance.UA
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