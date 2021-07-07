Goldman Sachs назвал, какие акции американских компаний стоит покупать сейчас

В инвестиционном банке Goldman Sachs ожидают, что до конца 2021 года доходность казначейских облигаций США будет расти. В связи с этим аналитики инвестбанка выбрали выгодные для инвестиций акции на этот период.

Чего ожидать от рынка? Инвесторы не должны ожидать еще одного сильного роста акций в последующие шесть месяцев после того, как S&P 500 завершил первое полугодие ростом примерно на 15%, говорится в сообщении Goldman Sachs, передает businessinsider.

Вместо этого фондовый рынок, вероятно, будет консолидироваться в боковом направлении в течение следующих шести месяцев, поскольку инвесторы будут ориентироваться на более высокие процентные ставки. При доходности 10-летних казначейских облигаций США на уровне 1,43%, Goldman ожидает, что к концу года она вырастет до максимума цикла в 1,9%.

Читайте также: Украинцы не спешат покупать акции Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation и Visa

Этот ожидаемый рост процентных ставок, вероятно, скажется на высоких темпах роста акций и принесет пользу циклическим акциям, сказали в банке. Goldman рекомендует инвесторам покупать акции с короткой дюрацией, высокими инвестиционными коэффициентами и ценовой политикой, чтобы получить выгоду в конце года.

Какие акции выбрать? В то время как в последние недели акции долгосрочного роста превзошли свои краткосрочные акции, Goldman ожидает, что эта ситуация развернется, особенно, если его прогноз по более высоким процентным ставкам сбудется.

Кстати, все актуальные новости, которые так или иначе влияют на ваш кошелек, мы оперативно публикуем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь! 🤫

Некоторые хорошо известные акции в краткосрочном корзине Goldman включают Ford, CVS, Intel и AT & T.

«Компании, которые постоянно инвестировали в рост, превзошли индекс S&P 500 с начала года до настоящего времени и имеют наилучшие возможности для продолжения роста, несмотря на ожидаемое замедление экономической активности», — сказали в Goldman.

Некоторые хорошо известные акции в корзине быстрорастущих инвестиционных коэффициентов Goldman включают Facebook, Alphabet, General Motors и Costco.

«Мы рекомендуем инвесторам сосредоточиться на акциях с высокой ценовой политикой, о чем свидетельствует их высокая и стабильная валовая маржа. Акции с высокими ценами показали более высокие результаты в 2018-2019 годах, поскольку рост заработной платы ускорился, а маржа прибыли снизилась», — пояснили в Goldman.

Некоторые хорошо известные акции в высокой ценовой корзине Goldman включают Activision Blizzard, Etsy, Procter & Gamble и Adobe.

Goldman выразил ожидание, что, хотя индекс S&P 500 на конец года составит 4300, до конца 2022 года он подскочит на 7% до 4600, поскольку уровень безработицы упадет до 3,5%.