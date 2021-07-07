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🚀 Finance.ua вошел в тройку лидеров финансовых СМИ Украины

Украинцы при поиске новостей из мира финансов доверяют порталу Finance.ua: мы вошли в тройку лидеров финансовых СМИ нашей страны по итогам полугодия.

Команда контент-маркетинговой платформы prnews.io выделила Топ-10 сайтов Украины финансовой тематики за 6 месяцев текущего года, которая обосновывается на веб-аналитике SimilarWeb.

По итогам исследования, сайт Finance.ua вошел в десятку самых востребованных медиа финансовой тематики и занял третье место по посещаемости. За полгода – 18,57 млн визитов. 💻

Редакция портала искренне благодарна своим читателям за интерес и доверие нашему медиа. Мы радуемся каждому вашему комментарию на форуме Finance.ua или в наших соцсетях, ведь стараемся именно для вас. Ценим вас и вдохновляемся вами! 😍

🐱‍🏍 Attention! К слову, напомним, что для вашего удобства мы также запустили YouTube-канал Finance.ua и развиваем Telegram-канал, где оперативно делимся важными новостями для ваших кошельков.

По материалам Finance.UA
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