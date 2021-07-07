В Украине упростили присоединение к электросетям

Верховная Рада упростила присоединение к электрическим сетям в Украине. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект № 5009.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

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«За» проголосовали 347 парламентариев.

Вводится принцип «единого окна» для подачи заказчиком обращений, заявлений, запросов и получения информации, необходимой для проектирования и осуществления строительно-монтажных работ.

Ожидается, что сроки присоединения к электрическим сетям сократят в 2,5 раза.

Закон устраняет сложную и забюрократизированную процедуру оформления прав на земельные участки, необходимые для размещения объектов энергетики.

Прописан принцип молчаливого согласия при утверждении органами исполнительной и местной власти проектов землеустройства по отводу земучастков и предоставлении их в пользование операторам систем распределения для строительства и эксплуатации линейных объектов энергоинфраструктуры.

Срок внесения изменений в Государственный земельный кадастр сокращается до одного дня, регулируется вопрос отказа в госрегистрации участка в кадастре.

Справка Finance.ua:

Украина в январе-июне 2021 года снизила выручку от экспорта электроэнергии на 40,9% (на $ 74,92 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до $ 108,238 млн.