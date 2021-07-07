В Украине упростили присоединение к электросетям

Верховная Рада упростила присоединение к электрическим сетям в Украине. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект № 5009.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
Читайте также: СВАМ планирует признать особый правовой режим для украинской электроэнергии
«За» проголосовали 347 парламентариев.
Ожидается, что сроки присоединения к электрическим сетям сократят в 2,5 раза.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мининфраструктуры задумало запретить ввоз авто на бензине и дизеле (проект)Вчера, 20:01 - 1589 9
В «Слуге народа» назвали причину отставки Авакова с поста главы МВДВчера, 09:47 - 3747 8
Рада отправила Авакова в отставку: должность вакантна впервые за семь лет4 ч. назад - 627 6
В «Укрпоште» рассказали, какой банк хотят купитьВчера, 13:00 - 3561 6
Борьба с «серыми» зарплатами: к работодателям могут прийти без предупрежденияВчера, 12:03 - 2422 5
На украинских дорогах появятся новые знаки: как они выглядятВчера, 17:01 - 2027 2
ПриватБанк с осени повысит часть тарифовВчера, 14:02 - 1926
Сколько зарабатывают бухгалтеры в Украине (инфографика)5 ч. назад - 1645 2
Мининфраструктуры задумало запретить ввоз авто на бензине и дизеле (проект)Вчера, 20:01 - 1589 9
Кабмин изменил правила работы ФЛПВчера, 16:01 - 1574
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)Около часа назад - 65
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 411 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1447 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1822 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 887 1